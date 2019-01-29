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Россиянка пострадала в результате столкновения аквабайков

Гражданка России Татьяна Лысова была доставлена в центр неотложной помощи после столкновения двух аквабайков на пляже  Ката-Ной.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Января 2019, 11:32 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент с участием группы туристов из России произошел на пляже Ката-Ной около 16:20 понедельника, 28 января.

Как рассказал The Phuket News капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета, четыре туриста катались на арендованных аквабайках в заливе, и в какой-то момент два водных мотоцикла столкнулись.

«Госпожа Лысова получила травмы и была доставлена в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital. Никто больше из этой группы туристов не пострадал, все вернулись в отель», – заявил капитан Сири.

Информация о том, насколько серьезно пострадала 23-летняя россиянка, пока отсутствует. Ожидается, что официальные лица расскажут больше сегодня, 29 января.

 

 

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