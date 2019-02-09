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Россиянка попала в отбойное течение во время вечернего купания на Ланте

Операция по поиску 27-летней россиянка Марии Новиковой, пропавшей вечером 6 февраля в море у пляжа Пхра-Э (остров Ланта) завершилась успехом.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Февраля 2019, 10:21 AM
Фото:ВМФ Таиланда

Фото:ВМФ Таиланда

Центр безопасности на водах ВМФ Таиланда на острове Ланта-Ной получил сообщение о пропавшей во время купания россиянке около 20:45 вечера 6 февраля.

Согласно сообщению, женщина купалась после захода солнца с друзьями, когда ее подхватило и потянуло в море сильное отбойное течение, рассказал коммандер (капитан 2 ранга) ВМФ Таиланда Тирают Пхакдипак.

По словам коммандера Пхакдипака, к поиску Новиковой присоединились местные жители и дайверы. Около часа они прочесывали акваторию у пляжа Пхра-Э и в итоге в районе 22:00 нашли женщину.

Россиянка, по словам коммандера Пхакдипака, была напугана, но еще не потеряла сил и была способна удерживаться на воде. Нашли госпожу Новикову в 250 м от берега.

«Военнослужащие ВМФ Таиланда доставили россиянку на берег, после чего ее отвезли в больницу Lanta Hospital, чтобы убедиться, что с ней в порядке», – рассказал коммандер.

Медики не нашли оснований для госпитализации россиянки, в тот же день она вернулась в отель.

 

 

 

 

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