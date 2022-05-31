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Россиянка погибла в результате падения с восьмого этажа кондоминиума в Патонге

Полиция Патонга проводит расследование по факту гибели 35-летней гражданки России, упавшей с восьмого этажа многоквартирного жилого комплекса The Emerald Terrace в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Мая 2022, 05:22 PM
Гражданка России погибла в результате падения с восьмого этажа в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка России погибла в результате падения с восьмого этажа в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка России погибла в результате падения с восьмого этажа в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка России погибла в результате падения с восьмого этажа в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии в кондоминиуме на Phra Barami Rd. около 4:30 утра 31 мая. Прибывшим на место событиям майору Панумату Суккэу и подполковнику Атхиви Пунчайе было сообщено, что 35-летняя женщина проживала с тремя друзьями в квартире на восьмом этаже.

Полицейские не уточнили, удалось ли им получить информацию о том, откуда именно и как упала женщина, но обратили внимание на внешние лестницы, соединяющие балконы седьмого и восьмого этажей здания. Именно под балконами было обнаружено тело.

«Дело расследуется полицейским участком Патонга и туристической полицией Пхукета. Причины падения устанавливаются», – сообщила полиция Патонга.

Об инциденте поставлен в известность начальник полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг. Он указал, что ведущие расследование полицейские должны сообщить о произошедшем в российское посольство в Таиланде и «четко проинформировать родственников и близких женщины об обстоятельствах ее смерти».

«На то, чтобы расследовать все факты и сделать заключения потребуется время», – предупредил генерал-майор.

 

 

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