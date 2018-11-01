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Россиянка погибла в результате падения с седьмого этажа кондоминиума

Полиция расследует обстоятельства смерти 48-летней россиянки Жанны Братанич, погибшей в результате падения с седьмого этажа кондоминиума, где она снимала квартиру.

Новости Пхукета

1 Ноября 2018, 09:46 AM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Туристическая полиция Пхукета была уведомлена о смерти россиянки около 13:00 среды, 31 октября. По словам капитана Эккачая Сири, тело было найдено у здания The Base Downtown в Вичите, на седьмом этаже которого погибшая снимала квартиру.

Согласно первичным выводам полицейских, смерть наступила в результате падения с большой высоты, но официальное медицинское заключение полицией пока не получено.

В квартире Братанич сотрудники туристической полиции обнаружили ее документы, набор различных медикаментов, шприц и некую «записку» на русском языке, содержание которой капитан Сири не раскрыл.

По словам капитана, Братанич прибыла в Таиланде по туристической визе 16 октября, контракт на аренду квартиры в The Base Downtown был заключен на три месяца.

 

 

 

 

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