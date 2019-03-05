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Россиянка погибла в результате падения с балкона отеля в Патонге

Гражданка России скончалась в результате падения с балкона отеля в Патонге ночью 5 марта. Полиция склоняется к версии, что женщина погибла в результате несчастного случая.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Марта 2019, 01:58 PM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила сообщение об обнаружении тела иностранки у одного из отелей на Ratchapatanusorn Rd. около 2:00 ночи 5 марта. Согласно сообщению, женщина упала с балкона своего отельного номера на бетонное покрытие.

Спасатели Kusoldhram Foundation доставили иностранку в больницу Patong Hospital, но спасти ее жизнь медикам не удалось. Прибывший в больницу подполковник Тхирасак Бунсенг был проинформирован о том, что женщина скончалась от травмы головы.

Согласно полицейскому отчету, погибшей оказалась 27-летняя гражданка России, уроженка Магаданской области Елена К. (полное имя имеется в распоряжении редакции). Полиция установила, что россиянка делила номер с подругой, но непосредственно в момент происшествия та спала. Женщины жили на четвертом этаже отеля, следов борьбы полицейские в номере не обнаружили.

По словам подполковника Бунсенга, подруга погибшей рассказала, что в вечер перед инцидентом они отдыхали на Бангла-Роуд и вернулись в отель после полуночи, где выпили еще пива (полиция обнаружила в номере одну пустую бутылку). После этого подруга госпожи К. отправилась спать. Об инциденте она узнала только от персонала отеля, постучавшего в дверь.

На данном этапе расследования полицейские полагают, что женщина могла курить на балконе и случайно упасть за перила.

По словам подполковника Бунсенга, посольство России в Таиланде было проинформировано об ициденте.

 

 

 

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