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Россиянка госпитализирована после пожара в отеле на Пхукете

Туристка из России была доставлена в больницу после пожара в отеле в Патонге вечером 18 февраля. Женщину госпитализировали в связи с вдыханием продуктов горения.

Новости Пхукета

19 Февраля 2023, 01:03 PM
Предположительно, пострадавшую россиянку доставили в больницу Patong Hospital. Фото: Patong Municipality (архив)

Предположительно, пострадавшую россиянку доставили в больницу Patong Hospital. Фото: Patong Municipality (архив)

Возгорание в неназванном отеле на Phra Metta Rd. произошло около 18:20 вечера субботы, 18 февраля, сообщает The Phuket Express. В качестве источника информации издание указывает главу округа Кату, который в личной беседе сообщил The Phuket Express об инциденте. Другие новостные сайты и каналы в соцсетях о пожаре пока не писали, на официальных страницах властей Патонга и Кату информация о происшествии также отсутствует.

Согласно тексту единственной имеющейся публикации, пожар произошел на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. На место были направлены несколько пожарных расчетов, которые «за относительно короткое время» потушили огонь.

В результате инцидента была госпитализирована россиянка Светлана Сташко. Женщину доставили в больницу в связи с вдыханием продуктов горения. О других пострадавших не сообщается, материальный ущерб оценивается как незначительный. Возможная причина пожара не озвучивается, равно как и название отеля.

 

 

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