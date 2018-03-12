Россиянка едва не утонула в море в первый день отпуска на Пхукете

Пляжные спасатели вовремя успели на помощь 76-летней гражданке России, едва не утонувшей на пляже Патонг во второй половине дня 11 марта.

12 Марта 2018 11:19:24

Около 16:00 воскресенья, 11 марта, дежурившие на пляже Патонг спасатели заметили попавшую в беду туристку и поспешили на помощь. На берегу лайфгарды провели сердечно-легочную реанимацию, после чего на скорой помощи доставили пострадавшую в ближайшую больницу Patong Hospital, откуда ее заметем перевели в главную больницу острова Vachira Phuket Hospital.

Согласно полицейскому отчету о происшествии, пострадавшей россиянкой была 76-летняя уроженка Архангельской области Валентина Митрофанова. На Пхукет она прибыла 11 марта по путевке одного из крупных туристических операторов. Женщина остановилась в отеле Arita Hotel на Pracha Nukroh Rd. в Патонге.

В полицейском отчете не указывается, отдыхала ли женщина одна или с родственниками. Текущее состояние госпожи Митрофановой неизвестно.