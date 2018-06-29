Россиянка едва не утонула на Най-Харне

Пляжные спасатели успели на помощь гражданке России, попавшей в отбойное течение на пляже Най-Харн в четверг, 28 июня.

29 Июня 2018 11:04:55

Фото: Муниципалитет Раваи

Об инциденте на Най-Харне редакции «Новостей Пхукета» сообщил мэр Раваи Арун Солос. По его словам, купавшаяся у пляжа туристка попала в отбойное течение, которое понесло ее в море. К счастью, попавшую в беду женщину вовремя заметили и доставили на берег двое спасателей и местный серфер.

Муниципальные спасатели оказали туристке первую помощь, после чего отвезли ее в больницу в качестве дополнительной меры предосторожности.

«Сейчас она в безопасности», – заявил мэр Раваи.

Напомним, что в тот же день, 28 июня, на пляже Карон утонул турист из Китая. Мужчина попал в отбойное течение в тот момент, когда спасатели оказывали помощь другому отдыхающему. Местный серфер смог доставить его на берег, но спасти жизнь иностранца не удалось.

Комментируя тот инцидент, специалист объединения спасателей ISLA Дарен Дженнер отметил, что в ближайшие несколько дней отбойные течения могут быть особенно сильны и опасны.