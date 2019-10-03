Россиянка арестована за возвращение в Таиланд, несмотря на внесение в черный список

Иммиграционная полиция Таиланда сообщила об аресте и последующей депортации гражданки России, вернувшейся в страну по новому паспорту через семь лет после предыдущей депортации и занесения в черный список.

Новости Пхукета

3 Октября 2019, 01:43 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Об аресте некой Юлии (фамилия не указана) стало известно после пресс-конференции с участием начальниками Иммиграционного бюро Таиланда генерала-лейтенанта Сомпонга Чингдуанга.

В ходе пресс-конференции генерал Чингдуанг сообщил, что россиянка была депортирована из Таиланда за нарушение трудового законодательства в 2012 году. Перед депортацией ее имя было занесено в черный список, причем сразу на столетний срок – до 2112 года.

Впрочем, несмотря на запрет, в 2019 году Юлия решила вернуться в Королевство. Как сообщил генерал Чингдуанг, в новом заграничном паспорте имя женщины было указано не как Yulia (как было в 2012 году), а как Julia.

Юлия прибыла на Пхукет 24 августа по визе не иммиграционного типа, при прохождении паспортного контроля ей был дано стандартное для подобных виз трехмесячное разрешение на пребывание в стране.

Впрочем, 16 сентября, Юлия была задержана полицией Патонга за некоторое правонарушение, после чего ее передали в руки Иммиграционного бюро. Сотрудники бюро провели биометрическую проверку и установили, что имеют дело с женщиной из черного списка. После этого Юлия была вновь депортирована.

Генерал Сомпонг Чингдуанг не уточнил, почему россиянка смогла пройти биометрический контроль на въезде в страну, но при этом не прошла его в пхукетском офисе Иммиграционного бюро. Также неизвестно, за какое именно правонарушение женщина была задержана полицией Патонга.

«Если вы видите, что иностранец делает что-то незаконное, пожалуйста, сообщите в Иммиграционное бюро по телефону горячей линии 1178 или через сайт www.immigration.go.th», – призвал генерал.

Добавим, что на той же пресс-конференции генерал Чингдуанг рассказал об аресте и депортации еще одного иностранца, вернувшегося в Таиланд, несмотря на внесение в черный список. Выявить этого нарушителя визового режима – некого Али Хасана и Ирака – также помогла биометрическая база.

Примечательно, что в черный список мужчина попал за нелегальное проживание в Таиланде сроком в 1272 дня. При этом его занесли в черный список на обычные 10 лет, а не на 100.