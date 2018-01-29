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Россиянину предъявили обвинения по следам ДТП в Паклоке

Гражданину России были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой травмы, после того как его Mercedes-Benz вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Января 2018 12:09:59

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Крайсорн Бунпоп из полицейского участка Таланга получил сообщение об аварии в районе пирса в Ао-По около 1:00 ночи субботы, 27 января.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили два поврежденных автомобиля – кроссовер Mercedes-Benz ML 250 и седан Honda City. У обоих машин сработали подушки безопасности, но водителю седана – 38-летнему Сумраунгу Чолаламу – все же потребовалась госпитализация. Водитель немецкого кроссовера – 31-летний Александр Проходной – серьезных травм избежал.

Как заявил подполковник Бунпоп, россиянин объяснил аварию усталостью. По словам офицера, господин Проходной заявил, что направлялся встретить супругу в аэропорту, но заснул за рулем, поскольку устал после тренировки по тайскому боксу. Машина господина Проходного вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с седаном под управлением гражданина Таиланда.

После инцидента господин Проходной был направлен в больницу для медицинского освидетельствования на предмет наличия в крови следов алкоголя и наркотиков. Мужчине были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение травм.

 

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