Россиянину на Пхукете срочно требуется донорская кровь группы IV

Как пояснила глава международного отделения Vachira Hospital Phuket Метхани Манисри, донорская кровь требуется 69-летнему туристу из России, поступившему в больницу в понедельник, 28 января.
«Пациенту требуется срочная операция, для которой необходимо восемь единиц донорской крови. Мы просим потенциальных доноров отозваться. Мы уже обратились к российскому посольству с просьбой помочь в поиске доноров», – заявила госпожа Метхани.
В банке крови при пхукетском офисе Красного Креста отметили, что в наличии имеется лишь один из восьми требуемых объемов крови IV-.
Ни Vachira Hospital, ни Красный Крест не уточнили, подойдет ли вместо IV- донорская кровь других групп с отрицательным резус-фактором. Впрочем, кровь с отрицательным резусом требуется на Пхукете постоянно, поскольку встречается она у тайцев крайне редко.
Сдать кровь можно по следующим адресам:
Банк крови в Vachira Phuket Hospital
- По будням – с 8:30 до 20:00.
- По выходным – с 8.30 до 15:00.
- Телефон: 076-361234.
Банк крови Красного Креста
- По понедельника, средам, пятницам – с 8:30 до 16:30.
- Во вторникам и четвергам – с 8:30 до 20:00.
- По выходным – с 9:00 до 15:00.
- Телефоны: 076-251178 и 081-9588854.