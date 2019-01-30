Россиянину на Пхукете срочно требуется донорская кровь группы IV

Находящемуся в больнице Vachira Hospital Phuket гражданину России срочно требуется донорская кровь четвертой группы с отрицательным резус-фактором (IV-, АВ-).

Новости Пхукета

30 Января 2019, 11:17 AM

Россиянину на Пхукете срочно требуется донорская кровь

Как пояснила глава международного отделения Vachira Hospital Phuket Метхани Манисри, донорская кровь требуется 69-летнему туристу из России, поступившему в больницу в понедельник, 28 января.

«Пациенту требуется срочная операция, для которой необходимо восемь единиц донорской крови. Мы просим потенциальных доноров отозваться. Мы уже обратились к российскому посольству с просьбой помочь в поиске доноров», – заявила госпожа Метхани.

В банке крови при пхукетском офисе Красного Креста отметили, что в наличии имеется лишь один из восьми требуемых объемов крови IV-.

Ни Vachira Hospital, ни Красный Крест не уточнили, подойдет ли вместо IV- донорская кровь других групп с отрицательным резус-фактором. Впрочем, кровь с отрицательным резусом требуется на Пхукете постоянно, поскольку встречается она у тайцев крайне редко.

Сдать кровь можно по следующим адресам:

Банк крови в Vachira Phuket Hospital

По будням – с 8:30 до 20:00.

8:30 до 20:00. По выходным – с 8.30 до 15:00.

Телефон: 076-361234.

Банк крови Красного Креста