Россиянина на Пхукете задержали по запросу с родины

Иммиграционная полиция Пхукета задержала проживавшего в Вичите гражданина РФ Сергея Порамонова по запросу российских правоохранителей.

15 Марта 2018 10:12:48

Фото: Иммиграционное бюро Пхукета

Россиянин Сергей Порамонов [так фамилия указана в паспорте] был задержан в поселке Phanason Villa Borae около 15:15 среды, 14 марта. Как пояснили в тайских правоохранительных органах, 36-летний гражданин РФ был задержан по запросу российских коллег. На родине господин Порамонов разыскивается за причастность к организованной преступности.

Других подробности в настоящий момент неизвестны. Найти упоминание Сергея Порамонова в российских СМИ редакции «Новостей Пхукета» не удалось, в списке разыскиваемых Интероплом господин Порамонов не фигурирует.