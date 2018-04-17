Россиянин задержан за ограбление обменника в Паттайе

Иммиграционная полиция задержала 32-летнего россиянина Николая Рыбалова, объявленного в розыск по делу об ограблении пунта обмена валют в Паттайе.

17 Апреля 2018 10:11:24

Задержанный в аэропорту Suvarnabhumi россиянин отверг обвинения в ограблении обменника в Паттайе. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok

Пункт обмена валют CC Exchange у отеля Ambasador Jomtien Hotel в Паттайе был ограблен утром 14 апреля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, подозреваемый в мотоциклетном шлеме с тонированным визором вошел в обменник под видом клиента, нанес несколько ударов в лицо сотруднице обменного пункта Суни Кэуйю, забрал сумку с наличными и скрылся на скутере Honda. Добычей преступника, согласно первоначальной оценке, стали около 1 млн бат в разных валютах, включая тайские баты и доллары США.

Полиции удалось установить, что после ограбления подозреваемый бросил скутер в районе Банг-Лауменг и пересел на автомобиль. Проверив регистрационный документы байка, полиция установила владельца и выяснила, что транспортное средство сдавалось в аренду. Последним арендатором был 32-летний Николай Рыбалов из Южноуральска, снимавший жилье в том же районе.

Полиция объявила Рыбалова в розыск, подключив к поискам Иммиграционное бюро. Сотрудники последнего задержали россиянина вечером того же дня в аэропорту Suvarnabhumi, когда он пытался покинуть страну. Рыбалову были предъявлены обвинения в ограблении и причинении вреда здоровью другого лица.

Как пишет Bangkok Post, россиянин отверг обвинения в ограблении и заявил, что найденные у него крупные суммы в тайских батах и американских долларах принадлежат ему на законных основаниях. Об этом на пресс-конференции 15 апреля объявил заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал Чалермкиат Сриворакхан. Одновременно генерал предъявил представителям прессы некоторые из улик, собранных полицией по горячим следам.

Генерал Сриворакхан подтвердил, что следователи уже направили на криминалистическую экспертизу мотоциклетный шлем россиянина, перчатки, одежду и другие вещи, изъятые в ходе оперативных мероприятий. Экспертизу проводит Институт судебной медицины в Бангкоке.

Как рассказал генерал Сриворакхан, Николай Рыбалов приехал в Таиланд около трех месяцев назад вместе с женой и снял дом в Паттайе. По его словам, Рыбалов планировал найти работу фитнес-тренера, но не преуспел в этом. Задержанного генерал Сриворакхан назвал отставным военным.

По версии следствия, на совершение преступления мужчину могло толкнуть то, что работу он так и не нашел, а средства на жизнь в Таиланде подходили к концу. В настоящий момент полиция пытается установить, знала ли супруга Рыбалова о планах мужа и была ли в них замешана.