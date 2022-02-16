Россиянин задержан за нелегальное управление автомобилем такси

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Россиянин арендовал в автопрокате машину такси и был задержан, когда приехал ее возвращать. Фото: Полиция Патонга

Россиянин арендовал в автопрокате машину такси и был задержан, когда приехал ее возвращать. Фото: Полиция Патонга

Россиянин арендовал в автопрокате машину такси и был задержан, когда приехал ее возвращать. Фото: Полиция Патонга

Россиянин арендовал в автопрокате машину такси и был задержан, когда приехал ее возвращать. Фото: Полиция Патонга

Россиянин арендовал в автопрокате машину такси и был задержан, когда приехал ее возвращать. Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга задержала гражданина России за нелегальное управление автомобилем такси. Мужчина утверждает, что взял машину в прокате, чтобы свозить свою семью на пляж, однако полиция считает, что он оказывал услуги такси на коммерческой основе.

Вся информация о задержании россиянина базируется на сообщении полиции Патонга. В нем говорится, что 14 февраля некий 36-летний Владимир Плакти (в тайском написании Виладимир Плакти) арендовал в прокате Rolling Stone Motorbike & Car Rent автомобиль Isuzu MU-X с зелеными номерными знаками кооперативного такси. Причем узнала полиция об этом из публикации в социальных сетях.

Полицейские установили владельца машины, которым оказался 48-летний гражданин Таиланда по имени Тават Джарит. Правоохранители не прокомментировали связь господина Джарита с прокатом Rolling Stone Motorbike & Car Rent, но именно там нашли его около 19:00 вечера 15 февраля. Полицейских сопровождали сотрудники Департамента наземного транспорта (PLTO) и туристической полиции.

В прокате заявили, что россиянин арендовал машину на один день, чтобы свозить семью на пляж. Полицейские решили подождать в прокате, и когда россиянин вернулся возвращать машину, задержали его и доставили в полицейский участок Патонга. Машина же была возвращена некому «господину Чайтавату» (полиция не пояснила, являются ли Чайтават и упомянутый выше Тават одним человеком).

«Следователь опросил всех причастных и установил, что господин Владимир использовал транспортное средство для организации трансфера пассажиров», – говорится в полицейском отчете.

Россиянин настаивал на том, что никакой вины за ним нет, а машину он использовал лишь для семейной поездки, отметила полиция.

В итоге Владимиру Плакти были предъявлены обвинения в «управлении коммерческим транспортом без соответствующего разрешения». Господину Чайтхавату предъявили обвинение в том, что он допустил к управлению транспортом лицо, не имеющего соответствующих документов.

При этом в полицейском отчете указывается, что у россиянина было международное водительское удостоверение, как того требуют «международные соглашения».

Полиция не уточнила, какие санкции могут быть применены к россиянину и тайцу.