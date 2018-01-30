Россиянин задержан по делу о мошенничестве в Таиланде

Гражданин РФ Дмитрий Гордеев оказался среди лиц, задержанных в Таиланде по делу о мошенничестве.

30 Января 2018 15:57:50

Фото: Chakkrapan Natanri / Bangkok Post

Королевская полиция Таиланда сообщила о задержании семи человек по делу о мошенничестве. О проведенных арестах сообщил на пресс-конференции генерал-лейтенант Сурачай Куандачасупт из штаба полиции по четвертому региону, пишет Bangkok Post.

Среди задержанных оказались пятеро граждан Таиланда, а также 30-летний гражданин России Дмитрий Гордеев и 65-летний Су Верн Конг с острова Тайвань, считающийся главой преступной группы. Тайские члены группы были задержаны в провинциях, где они проживали. Россиянина арестовали в Паттайе, где он жил с тайской женой.

Полиция арестовала Гордеева еще в ноябре, но до этой недели об этом не сообщала. Предполагаемый лидер группы был арестован в Самут-Пракане в декабре. В качестве улик полиция изъяла у задержанных «множество банковских расчетных книжек, банковские карты и мобильные телефоны».

Полиция четвертого региона начала расследование после получения заявления от некого обеспеченного жителя провинции Мукдахан в июле прошлого года. Как рассказал генерал Куандачасупт, члены группы звонили жертвам под видом сотрудников Почты Таиланда, убеждали, что те якобы подозреваются в наркоторговле, после чего предлагали «очистить имя» за деньги. Мошенники обманом выманивали у жертв номера ID-карт, заменяющих в Таиланде внутренние паспорта, и копии других личных документов, после чего получали доступ к их банковским счетам через интернет и выводили деньги.

По словам генерала Куандачасупта, задержанные в рамках расследования россиянин и выходец с Тайваня являлись в банде специалистами по финансовой стороне мошенничества. Офицер добавил, что тайские члены группы сообщили, что получали лишь 2% от похищавшихся сумм, а остальное переводили двоим иностранцам.