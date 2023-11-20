Россиянин взял серебро в спринте на Laguna Phuket Triathlon

Британские спортсмены Макс Стэпли и Кейт Во праздновали победу в мужских и женских соревнованиях на главной дистанции Laguna Phuket Triathlon 2023. Российское спортивное сообщество отличилось серебром в мужском спринте, которое завоевал Геннадий Круглов.

Новости Пхукета

20 Ноября 2023, 01:00 PM

Соревнования Laguna Phuket Triathlon 2023 собрали более 1 тыс. участников из 30 стран мира. Фото: PR Phuket