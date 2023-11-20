Россиянин взял серебро в спринте на Laguna Phuket Triathlon

Ежегодный и 29-й по счету Laguna Phuket Triathlon проходил на севере Пхукета в воскресенье, 19 ноября, и собрал более 1 тыс. участников из 30 стран мира.
Победители мужского триатлона
- Макс Стэпли – 2:32:53;
- Макс Студер – 2:34:09;
- Энтони Костес – 2:35:32.
Лучшим среди тайцев стал Танадон Витсарутсин, показавший 12-й результат - 2:51:50. Следом за ним финишировал ветеран пхукетских триатлонов Джарэ Джеранай, преодолевший дистанцию за 2:53:32 (13 место). Лучший результат среди (возможно) россиян показал атлет, записанный в базе Sporstats как Максим Борисович – 3:06:05.
Победители женского триатлона:
- Кейт Во – 2:46:04;
- Джули Деррон – 2:47:45;
- Софи Маловиецки – 2:52:12.
Ветеранка пхукетского спорта Димити Ли-Дьюк финишировала четвертой с результатом 2:54:58. Выступавшая под флагом Таиланда Елизавета Прохорова показала 26-й результат (3:52:40), представительница Узбекистана Диана Валиева была 29-й (3:57:28). На 33-м месте финишировала Анна Лобанова, также отмеченная в базе Sportstats как атлетка из Таиланда, ее время – 4:01:49.
Победители мужского спринта:
- Тилер Смуда – 1:05:20;
- Геннадий Круглов – 1:06:34;
- Ван Цзячао – 1:07:02.
Также в топ-30 вошли Тадас Громас из Литвы (27 место, 1:23:01) и Никита Михеев из России (30 место, 1:23:36).
Победители женского спринта:
- Эс Ви Костейра – 1:12:50;
- Айсика Кэуйонгкод – 1:14:03;
- Чиара Джессика Эггер – 1:16:11.
На 19-й строчке расположилась Галина Калинина, преодолевшая дистанцию за 1:32:39. Светлана Пономарева была 29-й с результатом 1:41:41.
В дуатлоне среди мужчин победу праздновали Мэтт Хоффман среди мужчин и Дженна-Каэр Сифрид среди женщин. Андрей Царьков финишировал 15-м, Дарья Царькова – девятой.
Следующие события в спортивном календаре – Spartan Race и Rotary Phuket South Charity Run в выходные 25-26 ноября. На 10 декабря запланирован Kathu Half Marathon.
Полные результаты триатлона доступны на Sportstats, итоговый пресс-релиз организаторов – на сайте The Phuket News.