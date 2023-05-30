Россиянин выбросился с балкона отеля на Пхукете на фоне семейной ссоры

Полиция Карона проводит расследование в связи со смертью туриста из России, найденного под балконом своего отельного номера во второй половине дня 29 мая. Следователи полагают, что 43-летний уроженец Москвы покончил с собой на фоне ссоры с супругой, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели туриста, приехавшего с супругой на Пхукет 22 мая и остановившегося в одном из отелей Карона, поступило в полицию примерно в 14:40 вчерашнего дня (29 мая).

Прибыв на место событий, полицейские обнаружили тело россиянина под балконом. Осмотр трупа не выявил каких-либо не связанных с падением травм, которые вызвали бы подозрения. В номере россиянина также не нашлось улик, которые указывали бы на насильственную смерть.

Опросив 39-летнюю супругу погибшего и персонал гостиницы, полицейские установили, что у пары была продолжительная ссора на фоне употребления спиртного мужчиной. В частности, 28 мая он не поехал с женой на экскурсию, а вечером супруга обнаружила его нетрезвым и с разбитой головой.

Женщина попросила персонал отеля расселить их с мужем по разным номерам, но цена оказалась слишком высокой. 29 мая ссора, по всей видимости, продолжилась. При этом супруга москвича несколько раз покидала номер, чтобы сходить на пляж и на рынок. Вернувшись в последний раз она увидела медиков и мертвое тело мужа у здания отеля.