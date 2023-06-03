Россиянин утонул на пляже Найтон

Гражданин России утонул 3 июня на пляже Найтон в северной части Пхукета. Туристическая полиция утверждает, что мужчина проигнорировал и погодные условия, и красные флаги, прямо запрещающие купание. Лайфгарды не смогли спасти россиянина.

Новости Пхукета

ОБНОВЛЕНИЕ: Полицейский участок Саку уточнил, что погибший мужчина был гражданином Казахстана, хотя с русским именем и фамилией. Подробнее здесь.

Согласно сообщению туристической полиции, инцидент на пляже Найтон произошел примерно в 16:00 субботы, 3 июня. На двух фотографиях с места событий видно, как мужчине делают непрямой массаж сердца, рядом с телом лежит баллон с кислородом. На третьем снимки запечатлены спасатели, беседующие с полицейскими.

Туристическая полиция прямо заявила, что спасатели присутствовали на пляже в момент происшествия, но не смогли помешать россиянину войти в море. Правоохранители не уточнили причину, но ранее лайфгарды прямо говорили «Новостям Пхукета», что они не имеют полномочий задерживать кого-то силой, да и просто для того, чтобы следить за всеми у них не хватает людей.

В итоге последней линией обороны становятся красные флаги, устанавливаемые там, где купаться запрещено полностью и без исключений. Выделенные для купания зоны маркируются красно-желтыми флагами.

«Данный турист проигнорировал запрещающие купание красные флаги, что привело к его смерти. Лайфгарды вытащили тело на берег и провели сердечно-легочную реанимацию, но вернуть мужчину к жизни не смогли. Выражаем соболезнования семье погибшего», – говорится в сообщении турполиции.

Полиция ничего не сообщила о личности утонувшего гражданина России. Место происшествия было указано как пляж Найтон в пределах национального парка Сиринарт.

Гибель россиянина на Найтоне – это уже четвертая смерть в штормовом море за последние семь дней (с 27 мая). Список известных случаев с летальным исходом следующий:

27 мая. Павел Райфайлович, 52 года, Россия. Утонул на пляже Патонг.

30 мая. Кхин Маунг Хтун, 46 лет, Мьянма. Утонул на пляже Лайан.

1 июня. Артур Искаков, 24 года, Казахстан. Утонул на пляже Ката.

3 июня. Неназванный мужчин, Россия. Утонул на пляже Найтон.

Согласно последнему на момент подготовки статьи предупреждению Метеорологического департамента Таиланда (TMD, сложные погодные условия будут продолжаться на Пхукете до 6 июня. Впрочем, действие штормового предупреждения продлевалось уже несколько раз.

На фоне опасной погоды губернатор Наронг Вунсиеу обратился к туристам с призывом соблюдать распоряжения спасателей и не игнорировать красные флаги на пляжах. Самих лайфгардов губернатор попросил быть максимально бдительными на дежурстве и прилагать все усилия, чтобы не допускать в море туристов, если купание представляет угрозу для жизни.

О главных угрозах на пляжах Пхукета в низкий сезон, читайте в этой статье.