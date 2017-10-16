Россиянин утонул на пляже Карон

Турист из России погиб во время купания на популярном пхукетском пляже в воскресенье, 15 октября.

16 Октября 2017 09:39:56

Фото: Туристическая полиция

Как сообщили «Новостям Пхукета» в туристической полиции, экстренные службы получили сообщение о несчастном случае на пляже около 10:00 утра. Когда полиция и спасатели ВМФ Таиланда прибыли на место событий, гражданина России Олега Паршукова уже достали из воды и оказывали первую помощь. Затем туриста доставили в больницу Patong Hospital, но в сознание россиянин так и не пришел.

Отметим, что днем ранее трое россиян едва не утонули на пляже Найтон. Как рассказал один из сотрудников муниципальной службы спасения тамбона Саку, мужчин накрыло сильной волной, когда они купались примерно в 200 м от берега. Россиянам помогли выбраться из воды другие отдыхающие.