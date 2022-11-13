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Россиянин утонул на пляже Карон

Турист из России утонул на пляже Карон в одноименном тамбоне Пхукета утром 13 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Ноября 2022, 05:34 PM
Россиянин утонул на Кароне утром 13 ноября. Фото: Служба спасения при муниципалитете Карона

Россиянин утонул на Кароне утром 13 ноября. Фото: Служба спасения при муниципалитете Карона

Сообщение об инциденте на пляже поступило в муниципальную службу спасения Карона около 9:20 утра. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили на пляже 45-летнего россиянина, которому оказывали помощь спасатели. Мужчина был без сознания и не дышал, пульс отсутствовал.

Не прекращая проводить реанимационное процедуры, спасатели доставили россиянина в больницу Chalong Hospital, где врачи констатировали смерть.

Известно, что россиянин отправился на пляж утром в компании супруги, однако точные обстоятельства смерти пока не подтверждены.

 

 

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