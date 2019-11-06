Россиянин утонул на пляже Карон

Спасателям не удалось вернуть к жизни туриста из России, попавшего в течение у пляжа Карон утром 5 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Ноября 2019, 09:28 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели 61-летнего Альтафа Шарифулина поступило в туристическую полицию Пхукета в 10:30 утра вторника, 5 ноября. О смерти россиянина полицейских поставил в известность персонал больницы Patong Hospital, куда мужчину доставили после происшествия

Как рассказа старший сержант-майор туристической полиции Буньярит Интакарн, мужчина купался у северной оконечности Карона и попал в отбойное течение. Спасатели расположенного в данной части пляжа крупного отеля поспешили на помощь мужчине и вытащили его на берег, однако турист к тому моменту уже был без сознания и никак не реагировал на действия лайфгардов.

Сразу после того как Шарифулин оказался на берегу, спасатели приступили к сердечно-легочной реанимации. Затем прибывшая по вызову скорая помощь доставила мужчину в больницу Patong Hospital, но врачам лишь оставалось констатировать смерть.

Согласно имеющимся в распоряжении полиции документам, Шарифулин отдыхал на Пхукете с супругой. Гостиницу Шарифулины забронировали на срок со 2 по 11 ноября. Посольство России в Таиланде было поставлено в известность о произошедшем, заверил сержант Интакарн.

Отметим, что северная оконечность пляжа Карон, где погиб россиянин, не патрулируется лайфгардами, работающими по контракту с муниципалитетом.

«Данная секция пляжа патрулируется спасателям находящегося там отеля», – указал господин Рачен Пхунтаракит, занимающий в муниципалитете Карона пост старшего административного сотрудника (палада).