Россиянин умер от пневмонии на Пхукете, анализы на COVID-19 были отрицательными

Как заявил доктор Суконтапон, 64-летний россиянин Ильяс Каримов скончался от острого воспаления легких 29 февраля. Смерть пациента была констатирована в 9:00 утра. В больнице к тому моменту он провел две недели.
«Он умер не от COVID-19. Мы не обнаружили вируса в организме», – подтвердил доктор Суконтапон в телефонном разговоре с The Phuket News и «Новостями Пхукета».
«В настоящий момент на Пхукете по прежнему не обнаружено ни одного случая COVID-19», – заявил он.
Доктор Суконтапон рассказал, что 11 февраля господин Каримов обратился в одну из частных больниц острова с жалобой на плохое самочувствие и боль в горле. К 15 февраля у пациента развился кашель и начались затруднения дыхания, в связи с чем его перевели в Vachira Phuket Hospital.
Состояние мужчины продолжило ухудшаться. По состоянию на 18 число диагноз Каримова включал острый респираторный дистресс-синдром, пневмонию и ревматоидный фактор. С этого дня он также числился среди пациентов, находящихся под наблюдением на фоне подозрений на COVID-19.
«Причина смерти господина Каримова была установлена как острый респираторный дистресс-синдром и не специфическая пневмония. Господин Каримов умер не от COVID-19. У него дважды брали анализы на COVID-19, оба теста дали отрицательный результат», – заявил доктор Суконтапон.
«Я подтверждаю, что число случае заболевания коронавирусом на Пхукете остается нулевым», – повторил директор больницы.