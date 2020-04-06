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Россиянин умер от коронавируса в Таиланде

Гражданин России умер от коронавирусной инвекции COVID-19 в Паттайе.

6 Апреля 2020, 09:12 AM
На фоне распространения COVID-19 власти Таиланда закрыли границы и ввели комендантский час в стране. Фото: Pattarapong Chatpattarasill

На фоне распространения COVID-19 власти Таиланда закрыли границы и ввели комендантский час в стране. Фото: Pattarapong Chatpattarasill

Как сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посольство России в Таиланде, 48-летний мужчина, скончался в одной из больниц Паттайи в воскресенье, 5 апреля.

Согласно данным РИА Новости, россиянин долгое время проживал с семьей в Королевстве. Имени погибшего агентство не сообщило.

«Мужчина несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня врачи констатировали его смерть», – заявил 5 апреля заведующий консульским отделом посольства Владимир Пронин.

Дипломат добавил, что супруга скончавшегося находится в той же больнице на карантине.

По данным посольства, в настоящий момент в больницах Таиланда проходят лечение семь зараженных коронавирусом россиян.

Общее число выявленных инфицированных в стране 2169 человек,  674 пациента уже выздоровели, 23 скончались.

 

 

 

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