Россиянин умер на территории полицейского участка Патонга

Медики пока не установили причину смерти гражданина Российской Федерации, доставленного в отделение полиции Патонга утром 16 июня и позже найденного мертвым на территории участка. В полиции полагают, что причиной смерти могла стать алкогольная интоксикация.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2019, 06:15 PM

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» старший сержант-майор Сомкиет Пхеткэу рассказал, что 38-летнего Дениса Тимошенкова доставили в полицейский участок после звонка из отеля Patong Phuket Mirage Hotel, где он проживал.

Персонал отеля сообщил в полицию, что мужчина должен был выселиться еще в пятницу (14 июня), но к воскресенью так и не освободил номер. При этом, по словам сотрудников, турист из Красноярска находился в состоянии алкогольного опьянения на протяжении всего отпуска.

«Он отказался покинуть отель в условленное время выезда, так что персонал обратился в полицию», – сообщил «Новостям Пхукета» сержант Пхеткэу.

Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом редакции сделал и менеджер Patong Phuket Mirage Hotel. По его словам, при последней попытке диалога с постояльцем персонал просто не смог разобрать слова россиянина. Полицейским, как добавил сержант Пхеткэу, также не удалось наладить контакт с иностранцем: «Сотрудники пытались поговорить с ним, но не могли его понять. Он выглядел очень пьяным».

Разрешить ситуацию удалось вызванным в гостиницу спасателям Kusoldharm Rescue Foundation, которые помогли полицейским доставить господина Тимошенкова в участок Патонга, где тому предложили поспать в одном из помещений. Запирать в камере россиянина не стали.

Через некоторое время господин Тимошенков, по словам сержанта Пхеткэу, был найден лежащим без сознания на асфальте между зданием участка и полицейским общежитием.

Принадлежащий иностранцу чемодан стоял рядом. Сотрудники полиции вызвали парамедиков, которые доставили россиянину в больницу Patong Hospital, находящуюся непосредственно рядом с участком, но спасти его жизнь не удалось.

«Никто не видел, как и когда он вышел из участка», – отметил господин Пхеткэу.

«Мы еще не получили медицинское заключение о причине смерти. На данном этапе мы полагаем, что господин Тимошенков мог скончаться в результате сильной алкогольной интоксикации», – заявил сержант.