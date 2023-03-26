Россиянин тяжело пострадал в ДТП на Пхукете. Начат сбор средств на операцию

На Пхукете собирают средств на медицинскую операцию для 20-летнего гражданина России Ильназа Хайрутдинова, находяшегося в больнице в тяжелом состоянии после мотоциклетной аварии на одной из горных дорог, ведущих в Патонг. У мужчины черепно-мозговая травма, переломы и травматический пневмоторакс (пробито легкое).

Новости Пхукета

26 Марта 2023, 06:19 PM

Двадцатилетний россиянин попал в ДТП на Пхукете. Сейчас молодой человек находится в больнице Patong Hospital в ожидании операции, для начала которой нужен депозит в размере порядка 480 тыс. бат. Начат сбор средств. Фото: Alena Selina