Россиянин тяжело пострадал в ДТП на Пхукете. Начат сбор средств на операцию

О произошедшем с Хайрутдиновым сообщила 26 марта его близкая знакомая Алена Селина. Она сообщила, что мужчина попал в аварию 20 марта. Мотоцикл, которым он управлял, вылетел с проезжей части на горной дороге. Других подробностей госпожа Селина не привела, ограничившись лишь словами о том, что молодой человек не справился с управлением. В отчетах официальных лиц информации о ДТП не было.
Госпожа Селина выложила копию документов из больницы, датированных 26 марта. Из них следует, что для начала необходимых господину Хайрутдинову медицинских процедур необходимо внести депозит в размере 480 тыс. бат. Об этом же пишет и Алена Селина.
«Сумма операции 600 тыс. бат. Страховка может покрыть всего лишь 30 тыс. бат. Дорогие жители Пхукета, мы ищем неравнодушных, кто мог бы помочь хоть чем то в поисках этой огромной суммы! Без оплаты депозита (480 тыс. бат) его просто не допустят к операции Половина с трудом была уже найдена, но еще неизвестно, сколько потребуется на реабилитацию и пребывание в больнице. Мы будем благодарны каждому даже за самые маленькие суммы, очень надеемся на вашу помощь, ведь такое могло произойти с каждым», – написала госпожа Селина.
Перевести пожертвования можно на банковский счет в России или в Таиланде.
Россия. Сбербанк:
- Телефон: +79674674107;
- Номер счета: 40817810440101486208;
- Имя держателя: Гридчина Гульназ Фанисовна.
Таиланд. Kasikornbank:
- Номер счета: 149-1-80745-4.
Алена Селина не указала контактных данных для связи с ней, однако она отвечала на комментарии под оригинальным сообщением в Telegram. Ее аккаунт – @alenaselina.