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Россиянин сорвался со скал на водопаде Банг-Пэ

Официальные лица обратились к туристам с призывом быть осторожнее при посещении водопада Банг-Пэ в Таланге, после того как там сорвался со скал россиянин.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Ноября 2017 11:17:21

Инцидент на водопаде Банг-Пэ произошел во второй половине дня 12 ноября. Как рассказал один из сотрудников природного заказника, на территории которого расположен водопад, россиянин с компаний друзей находился у верхней точки водопада. В какой-то момент мужчина подскользнулся на мокрых камнях и рухнул вниз с пятиметровой высоты.

Прибывшие на место событий спасатели не обнаружили на теле россиянина ссадин или порезов, однако россиянин не мог пользоваться правой рукой. Мужчину доставили в Bangkok Hospital для оказания медицинской помощи. Пострадавшим оказался 23-летний Владимир Глядковский.

«У водопада уже установлены знаки, предупреждающие о скользких камнях. Также установлены и ограждения, особенно в верхней точки водопада, чтобы люди не входили в опасные зоны. Но несмотря на это, многие посетители все равно забираются на скалы и прыгают оттуда в воду. Этому туристу очень повезло, что он не пострадал более серьезно», – заявил сотрудник природного заказника Вичат Панконг.

«Людям стоит быть осторожнее», – добавил он.

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