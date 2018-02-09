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Россиянин Сергей Медведев арестован в Таиланде по делу киберкриминальной группировки Infraud

Тайская полиция арестовала 31-летнего Сергея Медведева, считающегося одним из первых лиц (или текущим лидером) киберкриминальной группировки Infraud.

Новости Пхукета

9 Февраля 2018 09:49:46

Во вторник, 8 февраля, Министерство юстиции США объявило о разоблачении международной киберкриминальной группировки Infraud Organization, занимавшейся различной противозаконной деятельностью в интернете, включая торговлю реквизитами чужих кредитных карт, ворованной банковской информацией, вредоносным программным обеспечением, оружием и наркотиками. Число «проверенных» пользователей Infraud превышало 10 тыс. аккаунтов.

Согласно информации, которую собрали американские следователи, создателем одной из крупнейших нелегальных торговых площадок в даркнете, был украинец Святослав Бондаренко, а вторым лицом – россиянин Сергей Медведев. Как отмечается в публикации ВВС, с 2015 года Медведев возглавлял Infraud Organization, после того как Бондаренко «бесследно исчез». Об этом на форуме Infraud писал и сам Медведев, говорится в материалах Минюста США.

В рамках дале против Infraud были задержаны более 10 человек, включая самого Медведева, который обнаружился в Бангкоке. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила со ссылкой на информированный источник газета Bangkok Post.

Собеседник издания рассказал, что Сергей Медведев проживал в Таиланде в течение шести лет и имел тайскую жену. Арестован он, по данным источника, был в пятницу, 2 февраля, в жилом комплексе City Gatе. Арест проводила группа из трех десятков сотрудников тайской полиции из отдела по борьбе с преступностью (Crime Suppression Division, CSD). Запрос о содействии в задержании россиянина тайские правоохранители получили от Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Источник Bangkok Post рассказал, что в ходе обыска в City Gate правоохранители также изъяли ноутбук Медведева и некие документы. Собеседник газеты добавил, что «судя по полученным уликам», среди активов россиянин были значительные суммы криптовалют, являющихся основным платежным средством на нелегальных торговых площадках в даркнете.

Источник Bangkok Post указал, что речь может идти о сумме свыше 100 тыс. биткоинов (cвыше 25 млрд бат по курсу на 9 февраля, хотя Bangkok Post по неясным причинам пишет о «почти 100 млн бат»). По данным ВВС, Медведев не только был администратором Infraud, но и отвечал за финансовые операции, включая обмен криптовалют, Webmoney и так далее. О соответствующей специализации Медведева пишет и Reuters.

Глава Центрального бюро расследований (CIB) Таиланда подтвердил факт проведения операции в City Gate, но от других комментариев отказался, заявив, что подробности будут озвучены позже.

Как пишет ВВС, по состоянию на 8 февраля по делу Infraud были взяты под стражу 13 обвиняемых из США, Австралии, Британии, Франции, Косово и Сербии. Всего по делу Infraud проходят не менее трех десятков подозреваемых. Им вменяется хищение личных данных, мошенничество в банковской сфере, электронное мошенничество и отмывание денег.

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Россиянин Сергей Медведев арестован в Таиланде по делу киберкриминальной группировки Infraud
Россиянин Сергей Медведев арестован в Таиланде по делу киберкриминальной группировки Infraud
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