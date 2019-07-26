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Россиянин с супругой задержаны за ложное заявление об утере паспортов

Гражданин России и его супруга из Казахстана были задержаны в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi за ложное заявление об утере паспортов. Согласно сообщению туристической полиции, таким образом пара пыталась вылететь из столицы на Пхукет, избежав наказания за превышение разрешенного срока пребывания в Таиланде.

Новости Пхукета

26 Июля 2019, 12:31 PM
Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Как сообщила туристическая полиция Таиланда на своей странице в Facebook, россиянин и его супруга были задержаны в аэропорту Suvarnabhumi 23 июля.  Само сообщение о задержании было опубликовано 25 числа.

Согласно публикации туристической полиции, гражданин России и гражданка Казахстана обратились в пункт туристической полиции в аэропорту с заявлением об утере паспортов, чтобы затем использовать копию заявления в качестве документа, заменяющего удостоверение личности, и по нему вылететь из Бангкока на Пхукет.

Туристическая полиция не указала, что именно вызвало подозрения в том, что заявление было ложным. При этом в публикации указывается, что при досмотре багажа иностранцев их утерянные паспорта были обнаружены. Согласно штампам в документах, россиянин и его супруга превысили разрешенный срок пребывания в Таиланде на семь месяцев.

В публикации туристической полиции имена задержанных в  указаны как Turan Eveenil (33 года) и Khairullina Kamilya (27 лет).

Согласно заявлению генерал-майора Ворапонга Тхонгпайбуна, пара неоднократно пользовалась данным приемом во время поездок внутри Таиланда.

Туристическая полиция указала, что россиянину были предъявлены обвинения в «превышении разрешенного срока пребывания в Таиланде, предоставлении ложной информации официальным лицам и предоставлении ложной информации официальным лицам для получения документов, способных причинить вред другим».

Гражданке Казахстана были предъявлены обвинения в превышении разрешенного срока пребывания в Таиланде.

И россиянин, и его супруга были занесены в черный список лиц, которым запрещен въезд в Таиланд в течение пяти лет.

 

 

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