Россиянин разбился на арендованном скутере на Самуи

Гражданин России погиб в мотоциклетной аварии на острове Самум после полуночи 16 декабря, его пассажир находится в больнице с травмами. Согласно сообщениям тайских СМИ на основании первой информации, молодые мужчины возвращались на прокатном скутере из ночного заведения и водитель не справился с управлениям.

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Об аварии, закончившейся гибелью 25-летнего Владислава Ковчарука, сообщило 16 декабря общенациональное тайское издание Manager Online, на страницах локальных СМИ и полиции Самуи (включая активный в информационном плане участок Бо-Пута) информация по-прежнему отсутствует.

Согласно публикации Manager Online, сообщение об аварии поступило в полицию Бо-Пута около 4:00 утра. На месте событий полицейские обнаружили лежащий на дороге прокатный скутер Honda Click, а рядом с ним тело Ковчарука. Мужчина скончался на месте от травмы головы и перелома шеи.

Его пассажир, имя которого не указывается, был доставлен в больницу Bangkok Hospital Samui, которая находится в 200 метрах от места ДТП.

Согласно первым данным, мужчины возвращались на скутере в Чавенг из некого развлекательного заведения в Ламан. Мотоцикл двигался с высокой скоростью и в какой-то момент зацепил придорожный бордюр, что привело к падению.

Расследование еще не завершено, новых сообщений за прошедшие сутки не было. В частности, ничего не известно о шлемах у мотоциклиста и его пассажира и о проверке водителя на алкоголь.

Также сегодня утром (17 декабря) в редакцию «Новостей Пхукета» и The Phuket News поступила информация о подтвержденном ДТП с летальным исходом у храма Wat Chalong на Пхукете. Авария произошла вечером 16 декабря на Chao Fa West Rd. у бывшего корейского сувенирного магазина и ресторана Dottu.

Скутер под управлением гражданки Таиланда был сбит сбит фурой, направлявшейся в провинцию Пханг-Нга с юга острова с грузом асфальта. Согласно показаниям водителя грузовика, мотоцикл выезжал справа, то есть пересекал разделительную линию. Имя и возраст погибшей женщины неизвестны.

В официальных сообщениях по-прежнему не отражены две аварии с летальным исходом, произошедшие ранее на этой неделе в Кароне и в Камале. По информации от спасателей, в обоих случаях жертвами стали иностранные граждане. В частности, в мотоциклетном ДТП недалеко от отеля Le Meridien погибла 20-летняя девушка, возможно, российская гражданка. О жертве аварии в Камале даже такая информация отсутствует.