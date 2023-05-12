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Россиянин пропал в море у мыса Промтхеп, ведутся поиски

Пхукетские спасатели при поддержке добровольцев из числах местных жителей пытаются отыскать россиянина, пропавшего в море после падения с прибрежных скал на мысе Промтхеп утром 12 мая. Большая волна смыла в море четырех находившихся на скалах граждан России, трое сейчас в безопасности, но четвертого пока не удалось найти.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Мая 2023, 01:06 PM
Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян (на фото) пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян (на фото) пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Россиянин Игорь Смоян пропал в море у южного побережья Пхукета. Фото: Муниципалитет Раваи

Экстренные службы получили сообщение о происшествии на мысе Промтхеп около 9:30 утра, рассказал журналистам мэр Раваи Арун Солос.

К поисково-спасательной операции были подключены местные спасатели, сотрудники Kusoldharm Foundation, Pearl Center и других профильных организаций. Задействованы водные мотоциклы и лодки. О привлечении сил военно-морского флота ничего не сообщалось, но мэр уточнил, что помогающие в поисках люди запускают квадрокоптеры для осмотра акватории с воздуха.

Пропавший россиянин предварительно идентифицирован как 32-летний Юрий Смоян. Вместе с ним на скалах, предположительно, находились Никита Сясегов и Константин Ахметзянов. Эта информация сейчас уточняется. По состоянию на 12:30 дня 12 мая Смоян обнаружен не был.

 

 

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