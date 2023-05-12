Россиянин пропал в море у мыса Промтхеп, ведутся поиски

Экстренные службы получили сообщение о происшествии на мысе Промтхеп около 9:30 утра, рассказал журналистам мэр Раваи Арун Солос.
К поисково-спасательной операции были подключены местные спасатели, сотрудники Kusoldharm Foundation, Pearl Center и других профильных организаций. Задействованы водные мотоциклы и лодки. О привлечении сил военно-морского флота ничего не сообщалось, но мэр уточнил, что помогающие в поисках люди запускают квадрокоптеры для осмотра акватории с воздуха.
Пропавший россиянин предварительно идентифицирован как 32-летний Юрий Смоян. Вместе с ним на скалах, предположительно, находились Никита Сясегов и Константин Ахметзянов. Эта информация сейчас уточняется. По состоянию на 12:30 дня 12 мая Смоян обнаружен не был.