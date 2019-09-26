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Россиянин проломил крышу бара в Паттайе

Гражданин России Роман Шитов проломил крышу бара Helter Skelter Bar в Паттайе сегодняшней ночью.

Новости Пхукета

26 Сентября 2019, 12:51 PM
Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, инцидент в баре Helter Skelter произошел около 00:30 четверга, 26 сентября.

Хозяйка заведения Кетсарапорн Тхайсэнтха рассказала полиции и журналистам, что услышала некий громкий звук на кухне и сперва решила, что у нее взорвался пирог в духовке, однако источником шума оказался иностранец, провалившийся через кухонную крышу.

Когда госпожа Тхайсэнта вошла в помещение, мужчина лежал на полу посреди обломков шифера, а в крыше прямо над ним зияла дыра.

Прибывшие на место парамедики убедились, что россиянин не получил серьезных травм, и обработали его ссадины. Одновременно полицейские попытались выяснить у мужчины обстоятельства произошедшего, но как пишет Bangkok Post, тот ничего объяснить не смог.

В полиции ничего не сказали о намерении выдвинуть против россиянина обвинения, но указали, что тот согласился выплатить хозяйке бара компенсацию за ущерб.

В публикациях ряда изданий утверждается, что россиянин в момент происшествия был пьян, но в материале Bangkok Post об этом ничего не говорится. Имя мужчины во всех статьях указывается как Роман Шитов.

 

 

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