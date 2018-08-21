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Россиянин признал вину в ограблении обменника в Паттайе

Гражданин России Николай Рыбалов, задержанный тайской полицией за ограбление пункта обмена валют в Паттайе, признал выдвинутые против него обвинения.

Новости Пхукета

21 Августа 2018 16:04:35

Задержанный по делу об ограблении обменника россиянин сперва отвергал обвинения, но затем все же признал их. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post
Задержанный по делу об ограблении обменника россиянин сперва отвергал обвинения, но затем все же признал их. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

О том, что 35-летний Николай Рыбалов признал обвинения, сообщило сегодня агентство РИА «Новости». Как уточнило агентство, Рыбалов признал обвинения в ходе судебного заседания, признание было зафиксировано судом в протоколе. В тайских СМИ информация о том, что Рыбалов сознался в совершении преступления, пока не появлялась.

Как отмечает РИА «Новости», супруга Рыбалова, задержанная вместе с ним как соучастница, вину не признала. В связи с этим адвокат семейной пары попросил суд выделить дело против Юлии Рыбаловой в отдельное производство и освободить ее под залог, однако суд просьбу не удовлетворил.

«Суд отказал ему на основании того, что прокуратура представила суду свидетелей, заявляющих, что нападение на обменный пункт супруги планировали совместно», – указало российское агентство.

По данным РИА «Новости», приговор Рыбалову может быть оглашен уже в ближайшие дни.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, пункт обмена валют CC Exchange у отеля Ambasador Jomtien Hotel в Паттайе был ограблен утром 14 апреля. Согласно записям с камер видеонаблюдения, подозреваемый в мотоциклетном шлеме с тонированным визором ворвался в обменник, нанес несколько ударов в лицо сотруднице Суни Кэуйю, забрал сумку с наличными и скрылся на скутереДобычей преступника, согласно первоначальной оценке, стали около 1 млн бат в разных валютах, включая тайские баты и доллары США.

Записи с камер видеонаблюдения позволили полиции установить владельца скутера и выяснить, что транспортное средство сдавалось в аренду. Последним арендатором был Николай Рыбалов из Южноуральска, которого вечером того же дня задержали в аэропорту Suvarnabhumi, когда он пытался покинуть страну.

Рыбалову были предъявлены обвинения в ограблении и причинении вреда здоровью другого лица. Супруга россиянина была задержана как соучастница. Десятилетняя дочь Рыбаловых, находившаяся с родителями в момент их задержания, была переправлена в Россию под опеку родственников. Выдвинутые обвинения Рыбалов изначально отверг.

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