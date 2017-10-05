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Россиянин пострадал во время купания у острова Ранг

Врачи полагают, что туриста из России атаковал скат, когда он купался у острова Ранг недалеко от восточного побережья Пхукета.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Октября 2017 12:32:47

Гражданин России Александр Грачев был доставлен в больницу Dibuk Hospital с кровоточащей раной в области лодыжки во второй половине дня 3 октября.

Мужчина пострадал во время купания у острова Ранг, и медики полагают, что рану ему мог нанести морской скат. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал лейтенант Джетсада Вичен из туристической полиции.

По словам лейтенанта Вичен, россиянин прибыл в Таиланд по путевке компании «Библио Глобус», однако рану получил, когда возвращался с экскурсии на острова Пхи-Пхи, организованной местным оператором А Time Major Tour. Последний, как заявили в туристической полиции, оплатил все счета, которые выставила больница.

 

 
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