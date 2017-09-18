Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Официальные лица пока не установили личность мужчины, пытавшегося добраться на надувной лодке из Трата до Паттайи.
Новости Пхукета
18 Сентября 2017 09:03:51
В воскресенье, 17 сентября, жители одной из прибрежных деревень провинции Трат сообщил в полицию о необычном иностранце, замеченным ими на пляже. Мужчина оказался путешественником, решившим в одиночку добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке, но потерпевшим фиаско, сообщает газета Bangkok Post. Иностранца доставили в полицейский участок округа Кхлонг-Яй, чтобы он «отдохнул после своих приключений».
Дежуривший в воскресенье лейтенант полиции Комкрит Хонгтхонг рассказал журналистам, что иностранца на надувной лодке видели еще в субботу у пирса Сапчалотхорн, но от помощи полицейских он отказался и уплыл в море. Как потом установила полиция, это была его очередная попытка доплыть из Трата до Паттайи. Среди вещей в лодке путешественника полицейские обнаружили велосипед и топор.
По словам лейтенанта Хонгтхонга, мужчина оказался россиянином, однако подтвердить национальность полиция не смогла, поскольку «он сказал, что потерял паспорт». Имени путешественника лейтенант Хонгтхонг также не привел.