Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке

Официальные лица пока не установили личность мужчины, пытавшегося добраться на надувной лодке из Трата до Паттайи.

18 Сентября 2017 09:03:51

Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok

В воскресенье, 17 сентября, жители одной из прибрежных деревень провинции Трат сообщил в полицию о необычном иностранце, замеченным ими на пляже. Мужчина оказался путешественником, решившим в одиночку добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке, но потерпевшим фиаско, сообщает газета Bangkok Post. Иностранца доставили в полицейский участок округа Кхлонг-Яй, чтобы он «отдохнул после своих приключений».

Дежуривший в воскресенье лейтенант полиции Комкрит Хонгтхонг рассказал журналистам, что иностранца на надувной лодке видели еще в субботу у пирса Сапчалотхорн, но от помощи полицейских он отказался и уплыл в море. Как потом установила полиция, это была его очередная попытка доплыть из Трата до Паттайи. Среди вещей в лодке путешественника полицейские обнаружили велосипед и топор.

По словам лейтенанта Хонгтхонга, мужчина оказался россиянином, однако подтвердить национальность полиция не смогла, поскольку «он сказал, что потерял паспорт». Имени путешественника лейтенант Хонгтхонг также не привел.