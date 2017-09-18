The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке

Официальные лица пока не установили личность мужчины, пытавшегося добраться на надувной лодке из Трата до Паттайи.

Новости Пхукета

18 Сентября 2017 09:03:51

Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok
Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok

В воскресенье, 17 сентября, жители одной из прибрежных деревень провинции Трат сообщил в полицию о необычном иностранце, замеченным ими на пляже. Мужчина оказался путешественником, решившим в одиночку добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке, но потерпевшим фиаско, сообщает газета Bangkok Post. Иностранца доставили в полицейский участок округа Кхлонг-Яй, чтобы он «отдохнул после своих приключений».

Дежуривший в воскресенье лейтенант полиции Комкрит Хонгтхонг рассказал журналистам, что иностранца на надувной лодке видели еще в субботу у пирса Сапчалотхорн, но от помощи полицейских он отказался и уплыл в море. Как потом установила полиция, это была его очередная попытка доплыть из Трата до Паттайи. Среди вещей в лодке путешественника полицейские обнаружили велосипед и топор.

По словам лейтенанта Хонгтхонга, мужчина оказался россиянином, однако подтвердить национальность полиция не смогла, поскольку «он сказал, что потерял паспорт». Имени путешественника лейтенант Хонгтхонг также не привел.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Россиянин попытался добраться из Трата до Паттайи на надувной лодке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Пхукет готовится провести Phukethon, крупнейший марафон в истории острова
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
Воскресный бранч возвращается в XANA с 1 октября
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.