Россиянин погиб в результате падения с пятого этажа торгового центра на Пхукете

Полиция Вичита проводит расследование в связи со смертью 31-летнего гражданина России, упавшего с пятого этажа парковки торгово-развлекательного комплекса Central на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, основной версией является самоубийство.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Вуттичай Чанпхай из полиции Вичита получил сообщение о происшествии в торговом центре в 8:50 утра 27 апреля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело 31-летнего россиянина, опознанного как Роман Шубенин. Мужчина мгновенно скончался от полученных при падении травм.

Полиция отмечает, что россиянин приехал в торговый центр еще до его открытия. Согласно имеющейся у The Phuket News предварительной информации, служба охраны Central Festival заметила его тело во время рутинного обхода и сперва посчитала мужчину спящим посреди бетонного дворика.

Тело уроженец Владивостока (как следует из копии паспорта) было доставлено в больницу Vachira Phuket Hospital. Полиция Вичита связалась с российской дипмиссией в Таиланде и координирует работу по передаче тела родственникам. Пхукетские СМИ пишут, что мужчина работал на Пхукете преподавателем и снимал жилье с сестрой и подругой.