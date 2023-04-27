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Россиянин погиб в результате падения с пятого этажа торгового центра на Пхукете

Полиция Вичита проводит расследование в связи со смертью 31-летнего гражданина России, упавшего с пятого этажа парковки торгово-развлекательного комплекса Central на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, основной версией является самоубийство.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Апреля 2023, 03:59 PM
Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин России упал с пятого этажа парковки торгового центра на Wichitsongkram Rd. утром 27 апреля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Вуттичай Чанпхай из полиции Вичита получил сообщение о происшествии в торговом центре в 8:50 утра 27 апреля. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело 31-летнего россиянина, опознанного как Роман Шубенин. Мужчина мгновенно скончался от полученных при падении травм.

Полиция отмечает, что россиянин приехал в торговый центр еще до его открытия. Согласно имеющейся у The Phuket News предварительной информации, служба охраны Central Festival заметила его тело во время рутинного обхода и сперва посчитала мужчину спящим посреди бетонного дворика.

Тело уроженец Владивостока (как следует из копии паспорта) было доставлено в больницу Vachira Phuket Hospital. Полиция Вичита связалась с российской дипмиссией в Таиланде и координирует работу по передаче тела родственникам. Пхукетские СМИ пишут, что мужчина работал на Пхукете преподавателем и снимал жилье с сестрой и подругой.

 

 

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