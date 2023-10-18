Россиянин погиб в результате падения с крыши кондоминиума на Пхукете

Полиция Кату выясняет обстоятельства смерти 25-летнего гражданина России, найденного мертвым на парковке кондоминиума Utopia Central утром 18 октября. Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина до рассвета поднялся на крышу, после чего либо спрыгнул с нее, либо упал случайно. О том, чтобы на крышу поднимался кто-то еще, полиция в своем отчете не сообщила. Следов борьбы или проникновения в квартиру уроженца Перми тоже отмечено не было.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Октября 2023, 11:09 AM

Погибший россиянин имел узнаваемые татуировки на обоих предплечьях. Фото: Kathu Police

Сообщение об иностранце, погибшем в результате падения с высоты, поступило в полицейский участок около 5:10 утра 18 октября. Сотрудники полиции вместе со спасателями приехали на место событий и обнаружили тело 25-летнего уроженца Перми на парковке кондоминиума Utopia Central. У мужчины были сломаны кости в основании черепа, сломана левая рука и правая нога.

Мужчина жил на пятом этаже кондоминиума. Полиция не обнаружила никаких признаков борьбы или вторжения в его квартиру. Согласно записям с камер CCTV, ночью россиянин покинул жилье и направился к пожарной лестнице, по которой, видимо, поднялся на крышу восьмиэтажного жилого комплекса. Других людей, которые могли бы находиться на крыше вместе с ним, камеры видеонаблюдения не зафиксировали.

Полиция проводит расследование, основные версии – самоубийство и несчастный случай. Тело было доставлено в морг больницы Vachira Hospital. В отчете полиции указывается, что погибшего проверят на наличие следов наркотиков в крови. Посольство РФ и родственники будут уведомлены должным образом.