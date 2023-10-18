Россиянин погиб в результате падения с крыши кондоминиума на Пхукете

Сообщение об иностранце, погибшем в результате падения с высоты, поступило в полицейский участок около 5:10 утра 18 октября. Сотрудники полиции вместе со спасателями приехали на место событий и обнаружили тело 25-летнего уроженца Перми на парковке кондоминиума Utopia Central. У мужчины были сломаны кости в основании черепа, сломана левая рука и правая нога.
Мужчина жил на пятом этаже кондоминиума. Полиция не обнаружила никаких признаков борьбы или вторжения в его квартиру. Согласно записям с камер CCTV, ночью россиянин покинул жилье и направился к пожарной лестнице, по которой, видимо, поднялся на крышу восьмиэтажного жилого комплекса. Других людей, которые могли бы находиться на крыше вместе с ним, камеры видеонаблюдения не зафиксировали.
Полиция проводит расследование, основные версии – самоубийство и несчастный случай. Тело было доставлено в морг больницы Vachira Hospital. В отчете полиции указывается, что погибшего проверят на наличие следов наркотиков в крови. Посольство РФ и родственники будут уведомлены должным образом.