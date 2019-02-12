Россиянин погиб в результате падения с четвертого этажа в аэропорту Бангкока

Посольство Российской Федерации в Таиланде подтвердило, что мужчина, разбившийся на смерть в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi, был гражданином России.

Новости Пхукета

12 Февраля 2019, 11:38 AM

Фото: Полиция аэропорта Suvarnabhumi

О гибели иностранца в аэропорту Suvarnabhumi вечером 11 февраля сообщила газета Bangkok Post. Как рассказал изданию официальный представитель полиции Криссана Паттаначарон, мужчина перебрался через ограждение на четвертом этаже терминала и рухнул вниз, приземлившись на второй уровень комплекса.

Инцидент произошел около 00:50 ночи. В районе 6:00 утра иностранец скончался в больнице Samittivej Srinakarin Hospital. По словам полковника Паттаначарона, погибший был опознан как 44-летний Михаил Синицин. При этом национальность мужчины в полиции не уточнили.

Вечером 11 февраля заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин подтвердил ТАСС, что погибший был гражданином России. По словам Пронина, правоохранительные органы склоняются к версии о суициде и расследуют мотивы, которые могли бы заставить россиянина свести счеты с жизнью.