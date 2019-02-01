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Россиянин погиб в результате дорожной аварии на Пхукете

Россиянин Артем Примак погиб в результате дорожной аварии на Пхукете. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Таньялак Сакут

1 Февраля 2019, 09:51 AM

Полиция Карона получила сообщение о дорожной аварии на Patak Rd. в поселке Ката около 20:00 среды, 30 января.

На месте событий полицейские обнаружили автомобиль, который вылетел с проезжей части и врезался в здание. Водитель машины – гражданин России Артем Примак – был без сознания.

Россиянина, получившего серьезную черепно-мозговую травму, доставили в больницу Vachira Hospital, а затем перевели в Dibuk Hospital. Спасти мужчину не удалось. В ночь на 1 февраля господин Примак скончался.

Капитан полиции Карона Чаннаронг Праконгкы сообщил The Phuket News, что анализы на следы алкоголя и наркотиков в крови водителя дали отрицательный результат. Обстоятельства ДТП пока не установлены.

«Мы полагаем, что господин Примак потерял управление по чистой случайности. Другие транспортные средства в аварии замешаны не были», – поделился предварительной версией капитан.

 

 

 

 

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