Россиянин погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Двое братьев из России попали в мотоциклетную аварию в Паклоке, когда ехали посмотреть водопад Банг-Пэ. Управлявший скутером старший брат погиб на месте, младший был госпитализирован с травмами. Согласно предварительному заключению полиции, находившийся за рулем мужчина просто не справился с управлением на незнакомой проселочной дороге. Недорогой мотоциклетный шлем его не спас.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Ютхапхон Ваттасет из полиции Таланга получил сообщение о ДТП с участием туристов примерно в 16:30 субботы, 8 апреля. Инцидент произошел на дороге к водопаду Банг-Пэ в третьем мубане Паклока.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный скутер Honda Click, а рядом с ним – тело 36-летнего россиянина Максима Фадеева. Мужчина в момент ДТП был в шлеме, но это его не спасло. На фото с место событий видна кровоточащая рана на лбу.

Младший брат Максима – 32-летний Андрей Фадеев – был доставлен в больницу. О тяжести полученных им травм ничего не говорится, но (если судить по фото), мужчина был в состоянии пообщаться с полицейскими и показать им фото своего паспорта и паспорта брата с мобильного телефона.

Полиция указала, что Максим и Андреей Фадеевы прилетели на Пхукет 5 апреля и планировали покинуть остров 15 числа. Россияне, оба из которых родились на территории нынешнего Казахстана, остановились в Патонге. В день происшествия они отправились осматривать достопримечательности на скутере. В частности, мужчины хотели посетить водопад Банг-Пэ, на пути к которому и попали в аварию.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), за 8 апреля на Пхукете была зарегистрирована одна смерть в результате ДТП и 80 госпитализаций. Общее число смертей на дорогах с начала года по конец дня 8 апреля – 38, общее число госпитализаций – 6422.