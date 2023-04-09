Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Россиянин погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Двое братьев из России попали в мотоциклетную аварию в Паклоке, когда ехали посмотреть водопад Банг-Пэ. Управлявший скутером старший брат погиб на месте, младший был госпитализирован с травмами. Согласно предварительному заключению полиции, находившийся за рулем мужчина просто не справился с управлением на незнакомой проселочной дороге. Недорогой мотоциклетный шлем его не спас. 

Иккапоп Тхонгтуб

9 Апреля 2023, 10:04 AM
Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: Thalang Police

Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: Thalang Police

Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: Thalang Police

Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: Thalang Police

Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: ThaiRSC

Число погибших в ДТП на Пхукете достигло по итогам дня 8 апреля 38 человек. Фото: ThaiRSC

Подполковник Ютхапхон Ваттасет из полиции Таланга получил сообщение о ДТП с участием туристов примерно в 16:30 субботы, 8 апреля. Инцидент произошел на дороге к водопаду Банг-Пэ в третьем мубане Паклока.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный скутер Honda Click, а рядом с ним – тело 36-летнего россиянина Максима Фадеева. Мужчина в момент ДТП был в шлеме, но это его не спасло. На фото с место событий видна кровоточащая рана на лбу.

Младший брат Максима – 32-летний Андрей Фадеев – был доставлен в больницу. О тяжести полученных им травм ничего не говорится, но (если судить по фото), мужчина был в состоянии пообщаться с полицейскими и показать им фото своего паспорта и паспорта брата с мобильного телефона.

Полиция указала, что Максим и Андреей Фадеевы прилетели на Пхукет 5 апреля и планировали покинуть остров 15 числа. Россияне, оба из которых родились на территории нынешнего Казахстана, остановились в Патонге. В день происшествия они отправились осматривать достопримечательности на скутере. В частности, мужчины хотели посетить водопад Банг-Пэ, на пути к которому и попали в аварию.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), за 8 апреля на Пхукете была зарегистрирована одна смерть в результате ДТП и 80 госпитализаций. Общее число смертей на дорогах с начала года по конец дня 8 апреля – 38, общее число госпитализаций – 6422.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет ополчился на любимый круизный лайнер из-за дыма из трубы
Частичный запрет на продажу алкоголя вступил в силу на Пхукете
Сурин обещают избавить от проводов на пляжной дороге
Третий китаец арестован в аэропорту за нелегальную работу
Двух китайцев арестовали на Пхукете за нелегальную работу
В Кароне избили приехавшего за пассажиром таксиста
Украинка вызвана в полицию в связи с антивоенными граффити
Дептранс перестал принимать оплату транспортного налога при просроченных штрафах за ПДД
Мотоциклистка попала под пикап, пересекая главное шоссе Пхукета
Боевой корабль HTMS Phuket прибыл нести службу на Пхукете
Междугородние автобусы проверили к Сонгкрану
Более 2,3 кг кокаина перехватили в аэропорту Пхукета
Открытие плавучего пляжного клуба на Пхукете остается под вопросом
Облава на нелегальных таксистов прошла у Central Festival
Установленные вне отведенных зон лежаки с зонтами убрали с пляжа Ката

 

SAii Laguna Sunday Brunch
Thai Residential
The Pavilions Phuket

 