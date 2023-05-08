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Россиянин погиб в аварии на мокрой дороге у пляжа Ката

Спасатели обратились к водителям с призывом быть особенно осторожными при езде во время дождя после того, как гражданин России погиб в ДТП у пляжа Ката ночью 8 мая.

Новости Пхукета

8 Мая 2023, 10:00 AM
ДТП с летальным исходом произошло на Пхукете ночью 8 мая. Фото: Ruamjai Foundation

ДТП с летальным исходом произошло на Пхукете ночью 8 мая. Фото: Ruamjai Foundation

Смерти в ДТП на Пхукете за период с 1 января по 8 мая 2023 года. Фото: ThaiRSC

Смерти в ДТП на Пхукете за период с 1 января по 8 мая 2023 года. Фото: ThaiRSC

Сообщение о дорожной аварии с летальным исходом было опубликовано службой спасения Ruamjai Foundation, сотрудники которой работали на месте происшествия.

Публикация была размещена на Facebook в 3:30 утра, но время самой аварии в ней не указано. О месте аварии говорится только то, что это был поселок Ката в тамбоне Карон на западном побережье Пхукета. Личности пострадавших Ruamjai Foundation никогда не раскрывает.

«Дорожная авария. Турист из России потерял контроль [предположительно, над мотоциклом], вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе Ката. Водитель погиб на месте ДТП. Мы просим участников дорожного движения быть осторожными при езде во время дождя», сообщили спасатели.

Полиция Карона пока не прокомментировала инцидент, хотя на месте событий полицейские присутствовали. Какая-либо информация о погибшем мотоциклисте или мотоциклистке отсутствует, слово «турист» в публикации спасателей, вероятно, обозначает просто иностранца.

Судя по фотографиям с места событий, авария произошла на мокрой дороге. Предположительно, местом ДТП стала Patak Rd.

Авария пока не включена в статистику Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) ни за сегодняшний, ни за вчерашний день погибших в ней нет. Всего с начала года, согласно ThaiRSC, в результате ДТП на Пхукете погибли 59 человек, что примерно соответствует одной смерти каждые два дня. За аналогичный период 2022 года было 36 смертей.

 

 

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