Россиянин погиб в аварии на мокрой дороге у пляжа Ката

Спасатели обратились к водителям с призывом быть особенно осторожными при езде во время дождя после того, как гражданин России погиб в ДТП у пляжа Ката ночью 8 мая.

Новости Пхукета

Смерти в ДТП на Пхукете за период с 1 января по 8 мая 2023 года. Фото: ThaiRSC

Сообщение о дорожной аварии с летальным исходом было опубликовано службой спасения Ruamjai Foundation, сотрудники которой работали на месте происшествия.

Публикация была размещена на Facebook в 3:30 утра, но время самой аварии в ней не указано. О месте аварии говорится только то, что это был поселок Ката в тамбоне Карон на западном побережье Пхукета. Личности пострадавших Ruamjai Foundation никогда не раскрывает.

«Дорожная авария. Турист из России потерял контроль [предположительно, над мотоциклом], вылетел с дороги и врезался в препятствие в районе Ката. Водитель погиб на месте ДТП. Мы просим участников дорожного движения быть осторожными при езде во время дождя», – сообщили спасатели.

Полиция Карона пока не прокомментировала инцидент, хотя на месте событий полицейские присутствовали. Какая-либо информация о погибшем мотоциклисте или мотоциклистке отсутствует, слово «турист» в публикации спасателей, вероятно, обозначает просто иностранца.

Судя по фотографиям с места событий, авария произошла на мокрой дороге. Предположительно, местом ДТП стала Patak Rd.

Авария пока не включена в статистику Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) – ни за сегодняшний, ни за вчерашний день погибших в ней нет. Всего с начала года, согласно ThaiRSC, в результате ДТП на Пхукете погибли 59 человек, что примерно соответствует одной смерти каждые два дня. За аналогичный период 2022 года было 36 смертей.