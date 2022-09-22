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Россиянин погиб в аварии к северу от Карона

Гражданин России погиб в дорожной аварии на участке Patak Rd. между Кароном и Патонгом во вторник, 20 сентября. Согласно предварительным данным полицейского расследования, 22-летний Камил Мамедов на скутере выехал на полосу встречного движения где лоб в лоб с столкнулся с микроавтобусом.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Сентября 2022, 11:41 AM
Россиянин погиб в ДТП на Пхукете.

Россиянин погиб в ДТП на Пхукете.

Россиянин погиб в ДТП на Пхукете.

Россиянин погиб в ДТП на Пхукете.

Со смертью Мамедова число погибших в ДТП с начала 2022 года сравнялось с показателем за весь 2021 год.

Со смертью Мамедова число погибших в ДТП с начала 2022 года сравнялось с показателем за весь 2021 год.

Как заявил лейтенант Пирават Йодта из полиции Карона, сообщение об аварии на Patak Rd. поступило в участок около 12:45 дня. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили разбитый скутер Honda Click и микроавтобус Foton c поврежденной правой передней частью кузова. Россиянин лежал на асфальте без признаков жизни. Спасатели доставили его в больницу Patong Hospital, но спасти мужчину врачам не удалось.

Полиция пришла к выводу, что авария произошла по вине россиянина, который не справился с управлением на спуске с холма и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

Полиция указала, что родственники погибшего согласились покрыть расходы, связанные с повреждение транспортных средств. Общая сумма составила 65 тыс. бат.

Господин Мамедов стал 71-м погибшим на дорогах Пхукета с начала года, ровно столько людей скончались в результате ДТП за весь предыдущий год, огласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC).

Количество госпитализированных с 1 января по текущий момент составляет около 12 тыс. человек. Суммарный показатель 2021 года – 13 тыс.

 

 

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