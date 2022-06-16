Россиянин объявлен в розыск по делу об убийстве трансгендера

Полиция Таиланда объявила в розыск гражданина Россиив связи с убийством женщины-трансгендера, с которой он состоял в отношениях. Тело 31-летней Тхирапхонг Ламлыа было найдено в ее доме в округе Прасат провинции Сурин во второй половине дня 15 июня, познакомилась пара на Пхукете.

Новости Пхукета

Тхирапхонг Ламлыа была найдена мертвой в своем доме в провинции Сурин 15 июня. В последние полгода у женщины-трансгендера были отношения с неназванным мужчиной из России. Фото: Nopparat Kingkaew

Тхирапхонг Ламлыа была найдена мертвой в своем доме в провинции Сурин 15 июня. В последние полгода у женщины-трансгендера были отношения с неназванным мужчиной из России. Фото: Nopparat Kingkaew

Тхирапхонг Ламлыа была найдена мертвой в своем доме в провинции Сурин 15 июня. В последние полгода у женщины-трансгендера были отношения с неназванным мужчиной из России. Фото: Nopparat Kingkaew

Обновление: Подозреваемый был задержан в Паттайе. Полиция уточнила, что он является гражданином Литвы, а не России.

Как рассказала капитан полиции Сани Чимнгам, тело находилось в запертой комнате и было завернуто в плотное одеяло. Судя по степени разложения, женщина была убита не менее недели назад, пишет Bangkok Post. Именно запах из дома насторожил соседей, сообщивших об этом 47-летней матери катоя Ванди Ламлыа, которая вызвала спасателей, а затем в их сопровождении вошла в дом. Там она обнаружила труп в незанятой комнате, а также следы того, что тело тащили по полу. У двери в комнату были следы крови.

Госпожа Ламлыа рассказала, что у нее было трое детей, старшей из которых была Тхирапонг, родившаяся мальчиком, но затем сменившая пол. По ее словам, основные средства семье обеспечивала именно она. На протяжении последних шести или семи месяцев у Тхирапонг были отношения с гражданином России, с которым она познакомилась на Пхукете.

Тхирапонг и неназванный россиянин дважды приезжали в Сурин – в январе и в мае этого года. В первый раз они остановились в отеле, во второй – в доме Тхирапонг.

По словам матери, россиянин провел там неделю, регулярно употребляя пиво. 26 мая она обратила внимание на что-то похожее на следы крови у него на ногах и синяки. Мужчина сказал, что случайно разбил бутылку и поранился стеклом. По словам госпожи Ламлыа, она не поставила под сомнение его слова, при этом дочери с ними в тот день не было. Женщина пробыла с россиянином примерно до 21:00, после чего он ушел. При этом той же ночью госпожа Ламлыа собралась на утренний рынок и по пути проехала мимо дома дочери. Ее автомобиля на парковке не было, так что мать предположила, что Тхирапонг и россиянин вместе уехали из Сурина.

Госпожа Ламлыа рассказала журналистам, что в ходе осмотра дома 15 июня также выяснилось, что куда-то пропала собака дочери. Женщина подозревает, что пса тоже убили. Кроме того, мать добавила, что в распоряжении полиции есть записи с камер видеонаблюдения, в объективы которых попала машина Тзирапхонг. В частности, камеры зафиксировали, что россиянин приехал на этом автомобиле на автовокзал Прасата и сел на автобус до Районга. Затем мужчину видели в Паттайе. По ее словам, полиция сейчас занимается получением ордера на арест иностранца.

Госпожа Ламлыа также сообщила, что у ее дочери были отношения с неким британцем, которого она знала семь лет. В настоящий момент мужчина находится вне Таиланда и давно не появлялся в стране. Женщина предположила, что нынешний спутник Тхирапхонг мог ревновать к британцу.





