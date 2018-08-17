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Россиянин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в Таиланде

Полиция Таиланда объявила в розыск гражданина России Алексея Чикалова, которого правоохранители считают одним из «инвесторов» мошеннической трейдинговой платформы SiamOption.com.

Новости Пхукета

17 Августа 2018 10:54:36

Об аресте 19 человек по делу SiamOption.com стало известно после пресс-конференции с участием генерал-майора Сурачета Хакпана, занимающего пост заместителя начальника туристической полиции и одновременно руководящего межведомственной группой по борьбе с преступлениями в цифровой сфере.

Как рассказал генерал Хакпан, в рамках дела была проведена серия арестов на Пхукете, в Бангкоке и в Кхон-Кэне. Целями силовиков были офисы компании Helix Thai Beach, а также несколько других мест.

В рамках дела на Пхукете были арестованы шесть человек, остальные – в Бангкоке и Кхон-Кэне. Судя по озвученным именам и фамилиям арестованных, иностранцы среди них отсутствуют (все имена – тайские). При этом одним из организаторов мошеннической схемы следствие считает проживавшего на Пхукете уроженца Санкт-Петербурга Алексея Чикалова.

«Это была достаточно большая группа, за которой стояли крупные инвесторы, один из которых – россиянин. Однако он уже покинул Пхукет», – заявил генерал-майор Хакпан.

В беседе с The Phuket News майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета подтвердил, что этим россиянином является 37-летний Чикалов.

«Туристическая полиция в Бангкоке работает с этой информацией. Всех задержанных подозреваемых мы уже отправили в Кхон-Кэн. Но мы продолжаем расследование на Пхукете в поисках дополнительной информации», – отметил майор Сири.

Расследование деятельности SiamOption.com началось именно в Кхон-Кэне, после того как несколько пользователей сайта подали жалобу местному губернатору Сомсаку Джунгтракуну. Как установило следствие, сайт предлагал клиентам быстрый заработок на бинарных опционах за счет ставок на изменение котировок различных активов (валютные пары, акции крупных компаний, сырье, биржевые индексы). Разумеется, ни в какие активы клиентские средства не вкладывались. Фактически деятельность сайта представляла собой форму азартных игр, но позиционировалась как инвестирование. В ходе пресс-конференции это подчеркнул и генерал Хакпан.

«Это не инвестиции, как заявляется на сайте. Это деятельность в стиле азартных игр», – заявил генерал.

«У группы было 1,4 млн подписчиков, ежемесячно на сайте открывалось 100 тыс. новых аккаунтов, а ежемесячная прибыль от подписок составляла около 20 млн бат», – добавил он.

По оценкам полиции, сумма ущерба – несколько сотен миллионов бат. Выводились средства через рынок криптовалют.

«Сейчас мы отслеживаем [куда было выведено] около 130 млн бат по этой схеме, но есть и еще 600 млн бат, которые мы пытаемся вернуть пострадавшим», – заявил генерал Хакпан. 

«Офисы группы в Бангкоке и на Пхукете были основными, тогда как офис в Кхон-Кэне занимался заманиванием новых клиентов. Они утверждали, что у них надежная репутация и они легально зарегистрированы в Департаменте развития бизнеса в Министерстве торговли», – отметил генерал Хакпан.

На сайте SiamOption.com, впрочем, нет заявлений о регистрации платформы в Таиланде. В соответствующих разделах указаны два юрлица, зарегистрированных на Кипре и Сейшелах, приведен контактный телефон с кодом Кипра и упомянута лицензия Комиссии по финансовым услугам Вануату, «дающая компании право на оказание брокерских услуг».

Как пояснил генерал Хакпан, фигурантам дела SiamOption.com были предъявлены обвинения в нарушении закона об азартных играх и в мошенничестве с использование компьютерных технологий. Генерал Хакпан отметил, что его межведомственная группа намерена продолжить поиск других сайтов, занимающихся аналогичным мошенничеством.

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