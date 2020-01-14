Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля в Патонге

Турист из России был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа отеля на Nanai Rd. в Патонге. Мужчина упал с балкона утром 12 января, по состоянию на вторую половину дня 13 числа он находился в палате интенсивной терапии и пребывая в коме.

Новости Пхукета

14 Января 2020, 11:37 AM

Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб