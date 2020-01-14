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Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля в Патонге

Турист из России был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с четвертого этажа отеля на Nanai Rd. в Патонге. Мужчина упал с балкона утром 12 января, по состоянию на вторую половину дня 13 числа он находился в палате интенсивной терапии и пребывая в коме.

Новости Пхукета

14 Января 2020, 11:37 AM
Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Нарыпон Тэулэ из полиции Патонга, сообщение о происшествии в отеле на Nanai Rd. поступило в участок в районе 11:00 утра. К моменту, когда полицейские прибыли на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. Позже мужчина был переведен в Vachira Hospital.

В состоявшейся 13 января беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» капитан Тэулэ оценил состояние 23-летнего Соловьева как «тяжелое, но стабильное».

«Он остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии, но в сознание еще не пришел. Подробной информацией о полученных им травмах я не располагаю», – заявил капитан Тэулэ.

Офицер отметил, что уже изучил записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что Соловьев перед падением находился в номере один.

«В его номере я обнаружил некоторое количество высушенных листьев некого растения, которое может быть марихуаной. Вещество находилось на полу комнаты, а на полу балкона стояла пивная бутылка», – указал капитан Тэулэ.

При этом офицер указал, что эксперты пока не идентифицировали упомянутое им растение. Также капитан отметил, что у следствия пока нет никаких зацепок, которые позволили бы объяснить падение мужчины с балкона.

 

 

 

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