Россиянин находится в коме после падения с четвертого этажа отеля в Патонге

Как рассказал капитан Нарыпон Тэулэ из полиции Патонга, сообщение о происшествии в отеле на Nanai Rd. поступило в участок в районе 11:00 утра. К моменту, когда полицейские прибыли на место событий, упавшего с балкона россиянина Даниила Соловьева уже отвезли в ближайшую больницу. Позже мужчина был переведен в Vachira Hospital.
В состоявшейся 13 января беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» капитан Тэулэ оценил состояние 23-летнего Соловьева как «тяжелое, но стабильное».
«Он остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии, но в сознание еще не пришел. Подробной информацией о полученных им травмах я не располагаю», – заявил капитан Тэулэ.
Офицер отметил, что уже изучил записи с установленных в отеле камер видеонаблюдения и пришел к выводу, что Соловьев перед падением находился в номере один.
«В его номере я обнаружил некоторое количество высушенных листьев некого растения, которое может быть марихуаной. Вещество находилось на полу комнаты, а на полу балкона стояла пивная бутылка», – указал капитан Тэулэ.
При этом офицер указал, что эксперты пока не идентифицировали упомянутое им растение. Также капитан отметил, что у следствия пока нет никаких зацепок, которые позволили бы объяснить падение мужчины с балкона.