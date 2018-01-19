Россиянин и украинка задержаны на Пхукете за торговлю наркотиками

Полиция Пхукета задержала россиянина и украинку после получения сообщения из пляжного клуба, где они осуществляли сбыт наркотиков.

19 Января 2018 15:54:32

Фото: Туристическая полиция Пхукета

После полуночи 18 января персонал одного из популярных клубов на западном побережье острова сообщил в полицию Камалы о подозрительном иностранце, который, по словам сотрудников заведения, мог заниматься распространением наркотиков.

Около 2:00 ночи полицейские во главе с подполковником Прамуаном Джайкратоком прибыли в клуб. Сотрудники в штатском вошли в заведение, идентифицировали мужчину, о котором им сообщили ранее, и начали наблюдение. Заметив, что иностранец слишком часто отлучается в туалет, правоохранители приняли решение, что подозрения обоснованы.

При досмотре у мужчины, оказавшимся 27-летним россиянином Виктором Двинским, был обнаружен кокаин. Среди фотографий на мобильном телефоне мужчины полицейские нашли снимок некой женщиной, сидевшей за столом с марихуаной. Она обнаружилась в том же клубе и также была задержана. Иностранка оказалась 22-летней гражданкой Украины Владиславой Березиной.

Как сообщили в полиции, после задержания Виктор Двинский сознался в том, что наркотики также хранятся у него дома. В общей сложности – дома и в клубе – полицейские изъяли 14 г кокаина, 16 г марихуаны и две таблетки экстази.

Двинскому и Березиной были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой, второй и третьей категорий с целью распространения. Попытки «Новостей Пхукета» получить комментарий в клубе, где задержали иностранцев, успехов не принесли: на звонки корреспондента в заведении не ответили.