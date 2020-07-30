Россиянин и тайка попали в отбойное течение на Най-Харне

Дежурящие на пляже Най-Харн спасатели в очередной раз призывали купальщиков не входить в воду вне зоны, отмеченной красно-желтыми флагами. Призыв пришлось повторить после того, как гражданин России и гражданка Таиланда попали в отбойное течение.

Киаттикун Чумани

Как рассказал старший спасатель Чула Нонтри, инцидент произошел на пляже Най-Харн около 11:00 утра среды, 29 июля. По словам господина Нонтри, первой в отбойное течение попала женщина, которая, «по видимому, плавала не очень хорошо». Мужчина отправился ей на выручку, но справиться с течением не сумел. Обоих в итоге отнесло на 200 м от берега.

Спасатели доставили россиянина и тайку на пляж на спасательных досках. Женщина выглядела изможденной, но пришла в себя довольно легко. Мужчине пришлось дать кислород из баллона, чтобы нормализовать дыхание.

Как отметил господин Нонтри, госпитализация никому из попавших в течение купальщиков не понадобилась.

«Каждый день мы отмечаем безопасные для купания места красно-желтыми флагами, а места, где входить в воду опасно, отмечаем флагами красного цвета. Пожалуйста, купайтесь только между красно-желтыми флагами и соблюдайте предписания спасателей», – обратился к посетителям пляжа господин Нонтри.