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Россиянин и тайка попали в отбойное течение на Най-Харне

Дежурящие на пляже Най-Харн спасатели в очередной раз призывали купальщиков не входить в воду вне зоны, отмеченной красно-желтыми флагами. Призыв пришлось повторить после того, как гражданин России и гражданка Таиланда попали в отбойное течение.

Киаттикун Чумани

30 Июля 2020, 04:39 PM
Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Naiharn Surf Lifesaving Club

Как рассказал старший спасатель Чула Нонтри, инцидент произошел на пляже Най-Харн около 11:00 утра среды, 29 июля. По словам господина Нонтри, первой в отбойное течение попала женщина, которая, «по видимому, плавала не очень хорошо». Мужчина отправился ей на выручку, но справиться с течением не сумел. Обоих в итоге отнесло на 200 м от берега.

Спасатели доставили россиянина и тайку на пляж на спасательных досках. Женщина выглядела изможденной, но пришла в себя довольно легко. Мужчине пришлось дать кислород из баллона, чтобы нормализовать дыхание.

Как отметил господин Нонтри, госпитализация никому из попавших в течение купальщиков не понадобилась.

«Каждый день мы отмечаем безопасные для купания места красно-желтыми флагами, а места, где входить в воду опасно, отмечаем флагами красного цвета. Пожалуйста, купайтесь только между красно-желтыми флагами и соблюдайте предписания спасателей», – обратился к посетителям пляжа господин Нонтри.

 

 

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