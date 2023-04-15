Россиянин и таец госпитализированы после аварии в Раваи

Мотоциклист из России был госпитализирован с переломами обеих ног после того, как не справился с управлением Kawasaki Ninja, зацепил разделительную полосу и вылетел на другую сторону дороги. Мужчина упал на капот ехавшего во встречном направлении пикапа, тогда как байк остался по ту сторону разделительной. Управлявший пикапом 51-летний таец получил множественные порезы от осколков лобового стекла, принявшего на себя тело россиянина.

Иккапоп Тхонгтуб

Россиянин на Kawasaki Ninja вылетел на встречную полосу в Раваи. Мужчина в больнице. Фото: Chalong Police

Россиянин на Kawasaki Ninja вылетел на встречную полосу в Раваи. Мужчина в больнице. Фото: Chalong Police

Россиянин на Kawasaki Ninja вылетел на встречную полосу в Раваи. Мужчина в больнице. Фото: Chalong Police

Россиянин на Kawasaki Ninja вылетел на встречную полосу в Раваи. Мужчина в больнице. Фото: Chalong Police

Россиянин на Kawasaki Ninja вылетел на встречную полосу в Раваи. Мужчина в больнице. Фото: Chalong Police

Полиция Чалонга получила сообщение о серьезной аварии на Wiset Rd. около 16:30 субботы, 15 апреля. ДТП произошло в известном своей аварийностью повороте у отеля Wijit Resort, одной из самых старых гостиниц острова.

В результате инцидента пострадали два человека – 27-летний россиянин Владислав Калаев и 51-летний таец Чарин Понсонгкрам. Обоих после оказания первой помощи доставили в ближайшую больницу Chalong Hospital. По предварительной информации, россиянин сломал обе ноги, а таец получил множественные порезы от битого стекла.

Согласно показаниям очевидцев, Калаев на синем Kawasaki Ninja направлялся к пирсу в Раваи и в повороте у Wijit Resort зацепил разделительную полосу. В результате контакта мужчина вылетел из седла и упал на капот двигавшегося во встречном направлении Isuzu господин Понсонгкрама. Уклониться от летевшего в него мотоциклиста водитель пикапа не сумел, удар пришелся в правую, водительскую, сторону кабины.

Полиция зафиксировала показания очевидцев и проводит расследование. В частности, правоохранители должны изучить записи с камер видеонаблюдения в районе места ДТП и, среди прочего, ответить на вопрос, с какой скоростью ехал Калаев.

Также вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам на вчерашнем заседании Центра по снижению аварийности требовал, чтобы при ДТП с погибшими и пострадавшими проводилась проверка всех участников событий на алкоголь. О результатах тестов полиция пока не сообщила.