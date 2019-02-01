Россиянин госпитализирован в критическом состоянии после ДТП на Пхукете

Россиянин Артем Примак был госпитализирован в критическом состоянии после дорожной аварии на Пхукете.

Таньялак Сакут

Полиция Карона получила сообщение о дорожной аварии на Patak Rd. в поселке Ката около 20:00 среды, 30 января.

На месте событий полицейские обнаружили автомобиль, который вылетел с проезжей части и врезался в здание. Водитель машины – гражданин России Артем Примак – был без сознания.

Россиянина, получившего серьезную черепно-мозговую травму, доставили в больницу Vachira Hospital. Его состояние оценивается как критическое. Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о смерти господина Примака не соответствует действительности*.

Капитан полиции Карона Чаннаронг Праконгкы сообщил The Phuket News, что анализы на следы алкоголя и наркотиков в крови водителя дали отрицательный результат. Обстоятельства ДТП пока не установлены.

«Мы полагаем, что господин Примак потерял управление по чистой случайности. Другие транспортные средства в аварии замешаны не были», – поделился предварительной версией капитан.

* Не соответствующая действительности информация о смерти Артема Примака была также опубликована и «Новостями Пхукета». Мы сожалеем о допущенной ошибке.