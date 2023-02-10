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Россиянин арестован за работу гидом на Пхукете

Официальные лица Пхукета сообщили о первом за долгое время аресте иностранца за работу туристическим гидом. Список открыл гражданин России Павел Масленников.

Натта Тепбамрунг

10 Февраля 2023, 04:36 PM
Павел Масленников в полиции. Фото: Phuket Tourist Police

Павел Масленников в полиции. Фото: Phuket Tourist Police

Как сообщила туристическая полиция Пхукета, 29-летний Масленников был арестован 9 февраля на Soi Romanee в историческом центре Пхукет-Тауна. Мужчина проводил там экскурсию для группы из 11 россиян.

Турполиция уточнила, что до этого мужчина свозил своих клиентов к Большому Будде, в неназванный слоновник, а также в храм Wat Chalong. По всей видимости, Старый город должен был завершать экскурсионную программу на день.

При этом в туристической полиции уточнили, что сам гид до ареста сумел совершить четыре бордер-рана в Малайзию через Сатун и обновить разрешение на пребывание в статусе туриста. При этом по некой причине он не вызвал подозрений у сотрудников Иммиграционного бюро.

 

 

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