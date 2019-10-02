Россиянин арестован за кражу часов «по российским правилам»

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте гражданина России за кражу часов из витрины магазина в торговом центре Central Festival на Пхукете. По словам главы бюро, россиянин заявил, что в России ему бы наказание за это не грозило, поскольку непосредственно на часах отсутствовал ценник, а витрина заперта не была.

Новости Пхукета

Об аресте 23-летнего Максима (фамилия не указана) было объявлено на еженедельной пресс-конференции с участием главы Иммиграционного бюро Сомпонга Чингдуанга, состоявшейся 27 сентября в Бангкоке. Сообщение об аресте россиянина затем было опубликовано на сайте ведомства, причем слова о «российских правилах» (Russian rules), на которые сослался подозреваемый, были вынесены в заголовок. В конце заголовка авторы текста поставили сразу четыре восклицательных знака.

Как следует из публикации Иммиграционного бюро, россиянин совершил кражу в Central Festival около 20:30 вечера 12 сентября. Мужчина подошел к витрине одного из небольших магазинов в торговом центре, взял оттуда наручные часы, после чего быстро покинул комплекс. При этом система видеонаблюдения зафиксировала и момент кражи, и все последующие перемещения подозреваемого. В частности, полицейские получили четкий снимок лица россиянина, когда он на автомобиле выезжал с парковки Central Festrival. Записи с камер видеонаблюдения также позволили установить модель машины и ее номерные знаки.

Как сообщил генерал-лейтенант Чингдуанг, через семь дней после кражи, 19 сентября, полиция Вичита, действуя на основании судебного ордера номер 258/2019, арестовала Максима. В качестве места проведения ареста генерал назвал на Soi Na Suea в Вичите. Соответствующая улица находится в 400 м от Central Phuket, причем именно на ней располагается полицейский участок, сотрудники которого вместе с Иммиграционным бюро производили арест.

Рассказывая об аресте подозреваемого, генерал-лейтенант Чингдуанг заявил, что россиянин якобы не считал, что совершил уголовное преступление. Генерал указал, что в своих письменных показаниях Максим признал, что взял часы из витрины, но заявил, что по неким «российским правилам» это кражей не являлось, поскольку на часах не было ценника, а витрина не была заперта.

«Мы, россияне, имеем право в таком случае взять вещь, потому что она может быть бесплатным демонстрационным образцом или бесхозной», – процитировал генерал Чингдуанг показания россиянина.

Впрочем, даже если мужчина действительно дал такие показания, полицию Вичита они не впечатлили. Максиму были предъявлены обвинения по статье о краже, совершенной в темное время суток.